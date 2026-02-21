¡È¼éÈ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÉMFÆ£ËÜ¾Íµ±(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¤¬¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¥Æ¥ó¥Ý¡£Å¸³«¡¢¥ß¥É¥ë¤âËá¤¤¤ÆÀ¼¤È¹¶¼é¤ÇU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë
¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×»²ÀïÃæ¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï21Æü¡¢°Â·Ý·´·§ÌîÄ®Æâ¤Ç¹Åç¸©¹â¹»ÁªÈ´U-17Àï(22Æü)¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎU-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½Àï¤Ï1-0¤Ç¾¡Íø¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï17-1¤È°µÅÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹½¤¨¤ÆÍè¤ëÁê¼ê¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°Áª¼êÆÃÍ¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡£ºòÇ¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·Ð¸³¼Ô¤ÎDF¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð(¼¯Åç)¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢5·î¤ÎU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤¿·Ð¸³ÃÍ´Þ¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¿®µÁ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£21Æü¤ÏÁê¼êÌµ¤·¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á·ÐÍ³¤Ç¥µ¥¤¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¹¶·â¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Î³ÎÇ§¡£MFÆ£ËÜ¾Íµ±(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¤¬¡ÖÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Æ¥ó¥Ý¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤Î¼Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ°ìÆü¤Ç»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯ÅÙ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬Áý²Ã¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö³°¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢(½ù¡¹¤Ë)Å¨¤¬¸«¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÀ¨¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¹½¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢1¸ÄÅ¸³«¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¥ß¥É¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»î¹ç¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Balcom BMW CUP¤Î»Ä¤ê2»î¹ç¤ÇU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÀï¤Ç0-0¤Î¸åÈ¾17Ê¬¤«¤é¸òÂå½Ð¾ì¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â¸òÂå¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥àÊÑ¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î»þ¤âÏÂÅÄÉð»Î¤¿¤Á¤È¤«¤È¡Ø¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Æþ¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï167cm¡¢54kg¤È¾®ÊÁ¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤¬¡¢GÂçºå¥æ¡¼¥¹¤Ç1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÀèÈ¯CB¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¥Ü¡¼¥ë¥Ï¥ó¥ÈÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤ë¡È¼éÈ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡É¡£¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÀï¤Ç¤â¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç¹¶·â¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡Öº£¡¢¹¶·â¤Î²ÝÂê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Ç¤¤Æ¤â¹¶·â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â·ë¹½¾å¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼éÈ÷¥×¥é¥¹¤Ç¹¶·â¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£»³¶¶µ®»Ë¥³¡¼¥Á¤È¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏÀºÅÙ¤¬²ÝÂê¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤À10ËÜ¤Ë1ËÜ¤°¤é¤¤¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤¦»î¹ç¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¡¢1ËÜ¤ò·è¤á¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢GÂçºå¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËÂÓÆ±¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÍí¤á¤ë¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢(2ºÐÇ¯¾å¤ÎGK)¹ÓÌÚÎ°°Î¤Ï¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½(U-21ÆüËÜÂåÉ½)¤â¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤ÎMFÏÂÅÄÉð»Î(±ºÏÂ)¤é¤¬ºòÇ¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¡ØÍèÇ¯¤Ï¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ(Åö»þ¤«¤é)»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÏÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤ÆÀ¼¤Ï½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ï¢Â³¤ÇÂåÉ½¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£²ó¤Î¹Åç¹ç½É¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤ÏU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥²¡¼¥à¼ç¾¤â·Ð¸³¡£¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¶·â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
