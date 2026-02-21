Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£¡Ö²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿4¡Ê3¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£´ª°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸Å²ì¤ß¤Ä¤¤ÈÂçÂô¤¢¤ä¡¢2¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤ß¤Ä¤¤Î²»³Ú¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ä¤¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ä¤·¤µ¡£¤µ¤é¤Ë¤¢¤ä¤Ï¡¢¤ß¤Ä¤¤Ë´¶¤¸¤ë¡ÖÍ§¤À¤Á¡×°Ê¾å¤Î´¶¾ð¤Ë¤â³¸¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¤ß¤Ä¤¤Î½ÇÉã¡¦¾ù¤È¸µ¥«¥Î¤Î¥«¥ó¥Ê¤Î´Ø·¸À¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡ª
²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¡¢Âç¿Íµ¤ºî¤ÎÂè4ÃÆ¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿4¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¿·°æ¤¹¤ß¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ VOL.4¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¿·°æ¤¹¤ß¤³¡¿¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ VOL.4¡Ù