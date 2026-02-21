INI 8th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPULSE¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿²ò¶Ø¡ª¡Èº£¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤òÉ½¸½
INI¤¬¡¢4·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë8th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPULSE¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¯ー¥ë¥é¥¤¥¯¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
º£ºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡¢¡ÖFeel My PULSE - ¶¦ÌÄ¤¹¤ëÀÄ½Õ¤Î¸ÝÆ° -¡×¡£¡ÖPULSE¡×¤Ï¡Ö¡Èº£¡É¤ò¶î¤±¤ëINI¤¬¡¢´¶³ÐÅª¤Ç¼«Í³¤Ê²»³ÚÀ¤È»þÂå´¶À¤Ç¡Èº£¡É¤òÀ¸¤¤ëÀÄ½ÕÀ¤Âå¤ÎÉÔ°Â¤äÄË¤ß¤Ø¤È´ó¤êÅº¤¤¶¦ÌÄ¡£ÀÄ½Õ¤ÎÌ®Çï¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤È¤¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¸¤¤ë¸ÝÆ°¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÎºîÉÊ¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥¹¥âー¥ー¤Ê¿§Ä´¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥¯ー¥ë¤Ê¥Èー¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥é¥¤¥¯¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î±Ô¤¤´ãº¹¤·¤¬¡Èº£¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Î¡ÈSQUAD UP ver¡É¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Î¡ÈFOREVER YOUNG ver¡É¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¡ÈKYOMEI ver¡É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶ÊÌ¾¡ÖAll 4 U¡×¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¶ÊÌ¾¤â¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢INI¤Ï2·î20Æü¤Ë¥í¥´¥Ý¥¹¥¿ー¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¤ò¸ø³«¡£
¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡¡¥¹¥±¥¸¥åー¥ë½Ð¤ë¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡ª¡×¡ÖÁáÂ®ÌÀÆü¤«¤é¥¢ー¼Ì¤È¥¸¥ã¥±¼Ì¤À¡ª¡¡³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î²ò¶Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.04.22 ON SALE
SINGLE¡ÖPULSE¡×
[CD¼ýÏ¿¶Ê]¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01. All 4 U
02. OURS
03. DUM
04. EAT UP
[½é²ó¸ÂÄêÈ×A DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦The ¡ÈKYOMEI¡É Commentary Jacket Behind The Scene
[½é²ó¸ÂÄêÈ×B DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦INI Member Profile Project -2026-
