Çð¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¡ÄPK¼ºÇÔ¤ÎFWºÙÃ«¿¿Âç¡Ö¼«Ê¬¤¬¥²¡¼¥à¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¡Çð¡¡0¡½2¡¡¼¯Åç¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Çð¤Ï¼¯Åç¤ËÇÔ¤ì¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Á°È¾25Ê¬¤ËPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤â¡¢FWºÙÃ«¿¿Âç¤¬¼ºÇÔ¡£ÀµÌÌ¤ËÉâ¤«¤»¤¿¥Ñ¥Í¥ó¥«¡Ê¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÃæ±û¤ÇÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿GKÁáÀî¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Ï¡ÖÂåÉ½¤Ç¡Ê°ì½ï¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥²¡¼¥à¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï2°Ì¤ÈÌö¿Ê¤â¡¢³«Ëë¤«¤é²æËý¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À°¤¤»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£