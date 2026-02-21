¡Ú Ê¿¸¶°½¹á ¡Û°æ¾åË§Íº¤Èà¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ò´¹á¤Ç½õ¤±¹ç¤¤¡¡¡Ö»Í¸Ô¤òÆ§¤à¡×¡Ö¤ªÆù¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤â¿©¤Ù¤Æ¡×¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤â¹ðÇò
²Î¼ê¤ÎÊ¿¸¶°½¹á¤µ¤ó¤¬¡ÖÂè11²ó Ê¿¸¶°½¹á Jupiter ´ð¶â My Best Friends Concert ¡Á ´éÀ²¤ì¡Ê¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ë¤³¤É¤â¤¿¤Á ¡Áwith Orchestra¡×¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿¸¶°½¹á Jupiter ´ð¶â¡×¤Ï2015Ç¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿´ð¶â¡£11²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤ò»Ù±ç¡¦±þ±ç¤òÄÌ¤·¤ÆÃ¯¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ´Ö»Ù±çÃÄÂÎ¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿ÍÁ´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨¡×¤Ø¤Î´óÉÕ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊ¿¸¶¤µ¤ó¤Ïà¤³¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ11Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤º¤ÄJupiter´ð¶â¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤ÏÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¶¦±éÎò¤Î¤¢¤ë°æ¾åË§Íº¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¼Â¤ÏË§Íº¤¯¤ó¤«¤é¡Öº£ÅÙ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤é¤¼¤Ò²Î¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤Î½ê¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬½õ¤±¹ç¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢à»Í¸Ô¤òÆ§¤à¡£Â¤ò³«¤¤¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¼ê¼ó¤ò¤ªÅò¤Ç²¹¤á¤ë¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÆù¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢»ýµ×ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹á¤È¡¢ÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¸¶¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ëà»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿´óÉÕ¶â¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÀµÄ¾¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï¡¢´óÉÕ¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤ò»ä¤¿¤Á¤¬ºî¤ë¡£¤É¤ó¤Ê´óÉÕÀè¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤¯¤é´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°Â¿´¤·¤Æ¡¢ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
