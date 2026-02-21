GRe4N BOYZ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ë¡ÈÆü¾ï¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ã¡¢¡¢¡×¡É
GRe4N BOYZ¤¬2·î25Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤´°§»¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤·¤â¤ÎÆü¾ï¤Ë¤¢¤ë¡È¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡É¤È¡¢¡È¤¢¤Ã¡¢¡¢¡É¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢GRe4N BOYZ¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÅ·»È¤È°Ëâ¡×¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÉKEIRIN¡ÉTVCM¶Ê¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Û¤«¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON ¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖOTAKEBI GRe4N BOYZ ver.¡×¡¢¹âÃÎ»ÔPR¥½¥ó¥°¡ÖÄ¬Áû¤Î»í¡×¤Ê¤ÉºÇ¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2025¡Ø¡ÉThe XY¡É ¡ÁÌÀÆü¡¢º£Æü¤è¤ê¤â¡Á¡Ù¡ä¤«¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼ËÜÊÔ¤È¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²ÚCD2ËçÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢GRe4N BOYZ¤Ï6·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2026¡Ö¡ÈThe ZA¡É ¡Á°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡
¢£CD¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡Ù
2026Ç¯2·î25Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://GRe4NBOYZ.lnk.to/2026Album
▶¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(2CD)¡ÛUPCH-7805/6¡¡6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦DISC1¡§¿·¶Ê´Þ¤á¤¿½½¿ô¶Ê¼ýÏ¿
¡¦DISC2¡§¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2025¡Ø¡ÉThe XY¡É ¡ÁÌÀÆü¡¢º£Æü¤è¤ê¤â¡Á¡Ù¡ä¥Ä¥¢¡¼²»¸»¼ýÏ¿(ËÜÊÔ¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥È)
¡¦2025Ç¯GRe4N BOYZ¥Ä¥¢¡¼ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉõÆþ(¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½)
▶¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡ÛUPCH-2292¡¡3,740±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD¡§¿·¶Ê´Þ¤á¤¿½½¿ô¶Ê¼ýÏ¿
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à4¼ïÃæ1¼ïÉõÆþ)
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉõÆþ(¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½)
▶¡ÚUNIVERSAL MUSIC¸ÂÄê¥»¥Ã¥È ONE PIECE¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Å·»È ver.¡Û
22,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Sold Out!
¢¨ÄÌ¾ïÈ×¤Ë°Ê²¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÆ±º¤·¤¿¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ
(¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û3,740±ß(ÀÇ¹þ)¡Ü¡ÚUNIVERSAL MUSIC¸ÂÄê¥»¥Ã¥È ONE PIECE¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Å·»È ver.¡Û18,260±ß(ÀÇ¹þ))
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZÅ·»È ver.(¥Õ¥£¥®¥å¥¢)
¢¨¥µ¥¤¥º¡§Ìó160mmÌó210mmÌó190mm(ÂæºÂ´Þ¤á)
▶¡ÚUNIVERSAL MUSIC¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈONE PIECE¥Õ¥£¥®¥å¥¢ °Ëâ ver.¡Û
22,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Sold Out!
¢¨ÄÌ¾ïÈ×¤Ë°Ê²¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÆ±º¤·¤¿¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ
(¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û3,740±ß(ÀÇ¹þ)¡Ü¡ÚUNIVERSAL MUSIC¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈONE PIECE¥Õ¥£¥®¥å¥¢ °Ëâ ver.¡Û18,260±ß(ÀÇ¹þ))
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZ°Ëâ ver.(¥Õ¥£¥®¥å¥¢)
¢¨¥µ¥¤¥º¡§Ìó160mmÌó210mmÌó190mm(ÂæºÂ´Þ¤á)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ)
01.Å·»È¤È°Ëâ¡¡(TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î)
02.OTAKEBI feat. &TEAM (¢¨)
03.À±¤Î»í¡¡(2025Ç¯ Á´¹ñ¹â¹»·Ú²»³ÚÉôÂç²ñwe are SNEAKER AGES ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°)
04.¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á
05.¥¹¥Ô¡¼¥É¡¡(À¤³¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡È¶¥ÎØ¡É¥Ö¥é¥ó¥ÉTVCM)
06.boyz be
07.ÁÛ
08.Ä¬Áû¤Î»í¡¡(¹âÃÎ»ÔPR¥½¥ó¥°)
09.N¡çXT
10.¥¢¥«¥·²ÀÄ¡¡(¡ÖÇã¼èÂçµÈ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025ÀéÍÕÂç²ñ¡×Âç²ñ¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°)
11.weeeek
12.OTAKEBI GRe4N BOYZ ver. (¢¨)
(¢¨) ¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON ¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
¡ü¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¢§CDÉõÆþ(½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×)±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆÃÅµ
¡Ú1¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¤¯¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¡Ú2¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥ºÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú3¥³¡¼¥¹¡Û¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡×ÆÃÊÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¥È¡¼¥¯²»À¼
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/gre4nboyz/news/2026-01-11-1/
¢§2026Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Àè¹Ô±þÊç
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡ÙÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄê¤Î¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2026¡Ö¡ÈThe ZA¡É ¡Á°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡×¡äÀè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/gre4nboyz/news/2026-01-11-2/
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
¡ÚA¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥¹
¡ÚB¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ÄÊÌ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥½¥í¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥¹
¡ÚC¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÅÏÃ¤¬¡ª¤â¤·¤â¤·¥³¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/gre4nboyz/news/2026-01-11-3/
¥¢¥ë¥Ð¥àÍ½Ìó¡§https://umusic.jp/uX7qofmV
¡¡
¢£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2026¡Ö¡ÈThe ZA¡É ¡Á°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡×¡ä
06·î06Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
06·î07Æü(Æü)¡¡°ñ¾ë¡¦¼è¼ê»ÔÌ±²ñ´Û
06·î14Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA (½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
06·î20Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤¤¤ï¤·Ý½ÑÊ¸²½¸òÎ®´Û¥¢¥ê¥ª¥¹¢ª¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥óÂç¥Û¡¼¥ë
06·î21Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¶ä¹Ô¥Û¡¼¥ë ¥¤¥º¥ß¥Æ¥£21 Âç¥Û¡¼¥ë
07·î04Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕ¸©Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î05Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Ê¡À¸»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î11Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¡¦ÅÚ´ô»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
07·î12Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥È Âç¥Û¡¼¥ë
07·î18Æü(ÅÚ)¡¡ÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î19Æü(Æü)¡¡¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î20Æü(·î/½Ë)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
07·î25Æü(ÅÚ)¡¡Åçº¬¡¦½Ð±À»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î26Æü(Æü)¡¡²¬»³¡¦ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
08·î01Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý¡¦²¼´Ø»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
08·î02Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
08·î08Æü(ÅÚ)¡¡»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë(»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û)
08·î09Æü(Æü)¡¡´ä¼ê¡¦±ü½£»ÔÊ¸²½²ñ´ÛZ¥Û¡¼¥ë
08·î11Æü(²Ð/½Ë)¡¡½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
08·î15Æü(ÅÚ)¡¡»°½Å¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶Á¥Û¡¼¥ë°ËÀª(°ËÀª»Ô´Ñ¸÷Ê¸²½²ñ´Û)
08·î16Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
08·î22Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
08·î23Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦ÏÂ¸÷»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
08·î28Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃæÉ¸ÄÅÄ®Áí¹çÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
08·î29Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦²»¹¹Ä®Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
08·î30Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
09·î06Æü(Æü)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
09·î12Æü(ÅÚ)¡¡ÉÙ»³¡¦¿·ÀîÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
09·î13Æü(Æü)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã¥Æ¥ë¥µ
09·î19Æü(ÅÚ)¡¡ÂçÊ¬¡¦iichikoÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
09·î20Æü(Æü)¡¡·§ËÜ¡¦·§ËÜ¸©Î©·à¾ì ±é·à¥Û¡¼¥ë
09·î21Æü(·î/½Ë)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
09·î22Æü(²Ð/½Ë)¡¡ÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
09·î23Æü(¿å/½Ë)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì
09·î26Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦ÐòÄÅÉ÷²íÆ²
09·î27Æü(Æü)¡¡»³·Á¡¦Áñ¶ä¥¿¥¯¥ÈÄá²¬(Äá²¬»ÔÊ¸²½²ñ´Û)
10·î03Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ¡¦±§¼£»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
10·î04Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë(¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå)
10·î10Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¦¹ÅçJMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶Âç¥Û¡¼¥ë
10·î11Æü(Æü)¡¡Ä¹ºê¡¦ëÝÁáÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
10·î12Æü(·î/½Ë)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
10·î17Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Shibuya LOVEZ
10·î18Æü(Æü)¡¡Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼)Âç¥Û¡¼¥ë
¾ÜºÙ¡§https://gre4n-boyz.com/news/205
¡¡
¡¡