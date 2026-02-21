ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡¢»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡Öºá¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Àé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê56¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÎã¤¨¤¿ÅÄÂå¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ê»Ù±ç¼Ô¤«¤é¡Ë¡Èºá¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌôÊªÌäÂê¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÂÎ¤Î¿Í¤¬¡È¤½¤ì¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢²¶¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´ÉôOK¤À¤«¤é¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£