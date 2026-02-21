CANDY TUNE¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò½Ë¤¦¡ÖHAPPY BOUNCE BIRTHDAY¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«
CANDY TUNE¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ëCD¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖHAPPY BOUNCE BIRTHDAY¡×¤ò2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¡£¤Þ¤¿Æ±Æü20»þ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖHAPPY BOUNCE BIRTHDAY¡×¤Ï¡¢CANDY TUNE¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¡£·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ï·¼ãÃË½÷¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°ì¶Ê¡£º£ºî¤ÏCANDY TUNE¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¶Ì²°2060%¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ª½Ë¤¤²°¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿CANDY TUNE¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤«¤Ä²Ä°¦¤¯¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£CANDY TUNE¤é¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¢£Digital Single¡ÖHAPPY BOUNCE BIRTHDAY¡×
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://kawaii-lab.lnk.to/HAPPY_BOUNCE_BIRTHDAY
◾️3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHAPPY BOUNCE BIRTHDAY¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/87g66umy
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§ KLC_10013 3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CANDY TUNEÈ×¡§ KLC_10014 1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡§KLC_10015 1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÍ½Ìó¼ÔÍ¥Àè ÀèÃå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ä
¢§Amazon.co.jp
·ÁÂÖÊÌ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§Î©²Ö¶×Ì¤¡¢Æî¡¢µÜÌî¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦CANDY TUNEÈ×¡§¡Ö¾®Àî¡¢Ê¡»³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡×
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö¶Í¸¶¡¢Â¼Àî¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡×
¢§TOWER RECORDS¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§Î©²Ö¶×Ì¤ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CANDY TUNEÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§Î©²Ö¶×Ì¤ À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)
¢§HMV¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¾®ÀîÆà¡¹»Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CANDY TUNEÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¾®ÀîÆà¡¹»Ò À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)
¢§³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¶Í¸¶Èþ·î ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CANDY TUNEÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§¶Í¸¶Èþ·î À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)
¢§¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§Â¼ÀîÈì°É ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CANDY TUNEÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§Â¼ÀîÈì°É À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)
¢§¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§µÜÌîÀÅ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CANDY TUNEÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§µÜÌîÀÅ À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)
¢§Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢¡ÊJoshin web¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§Æî¤Ê¤Ä ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CANDY TUNEÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§Æî¤Ê¤Ä À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)
¢§Sony Music Shop
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§Ê¡»³ÍüÇµ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CANDY TUNEÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§Ê¡»³ÍüÇµ À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)
¢§±þ±çÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§½¸¹çA¼Ì ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êA4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CANDY TUNEÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡§½¸¹çA¼Ì À¸¼Ì¿¿1Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤ªÅÏ¤·)
¢¨±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÅ¹ÊÞËè¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþÁ°¤ËÉ¬¤º³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÈÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È¡ÈÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡Û¥»¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥¢¥ê¥ªÇð
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡ÛËº½¸ø±à Ìî³°ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¡¦²£¡Ë
3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë ¡ÚÂçºå¡ÛÆî¹ÁATC ³¤ÊÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛÂçÆÃÅµ²ñ@¥Þ¥¤¥É¡¼¥à¤ª¤ª¤µ¤«
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛÂçÆÃÅµ²ñ@¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½ÂÃ«¥¬¡¼¥Ç¥ó
4·î12Æü(Æü) ¡ÚÀéÍÕ¸©¡ÛÂçÆÃÅµ²ñ@ËëÄ¥¥á¥Ã¥»10¥Û¡¼¥ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º£¸å¤âÆüÄø¤ÏÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ãCANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026¡ä
2026Ç¯6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë6Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
¾ÜºÙ¡¡https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive
