¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÂè£¶£¹Âå²£¹Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯£¶·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿ÇòË²æÆ»á¤¬¸åÇÚ¤ÎÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÇòË²»á¤Ï£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡ô£ô£ï£ã£è£é£î£ï£ó£è£é£î¡¡¡ô£ô£ï£ë£ù£ï¡¡¡ô£ê£á£ð£á£î¡¡¡ô£è£á£ë£õ£è£ï¡¡¡ô£ù£ï£ë£ï£ú£õ£î£á¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢£²£°£²£³Ç¯£µ·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½Ð¿È¤Î¸µÂç´Ø¡¦ÆÊ¥Î¿´¤Î¥ì¥ô¥¡¥Ë¡¦¥´¥ë¥¬¥¼»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÆÊ¥Î¿´¤µ¤ó¤Ï°úÂà¸å¡¢Êì¹ñ¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥ï¥¤¥óÍ¢Æþ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¡¦ËÜ½ê¸ãºÊ¶¶¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö£Ç£Å£Ï£Ò£Ç£É£Á£Î¡¡£È£Ï£Õ£Ó£Å¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£º£²ó¤ÏÇòË²»á¤¬£Ç£Å£Ï£Ò£Ç£É£Á£Î¡¡£È£Ï£Õ£Ó£Å¤ËÍèÅ¹¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇòË²»á¤Ï£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö£Ã£á£î¡Ç£ô¡¡£÷£á£é£ô¡¡£ô£ï¡¡£ã£ï£í£å¡¡£ï£î¡¡£í£ù¡¡£î£å£ø£ô¡¡£ô£ò£é£ð¡¡£ô£ï¡¡£Ê£á£ð£á£î¡ª¡Ê¼¡¤ËÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ë¡×¡Ö£Ô£÷£ï¡¡£ì£å£ç£å£î£ä¡Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬£²¿Í¡Ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£