»ä¡Ö¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡×¸åÇÚ¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤³¤È°Ê³°¡¢ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤¼»ä¤À¤±µñÀä¡© ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÍ½ÁÛ³°¤ÎÅú¤¨¡Ù
¤³¤ì¤Ï¡¢Í§¿Í¤ÎA»Ò¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£Á±°Õ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Î¸ÀÆ°¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤òÀ¸¤ß¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤àÃæ¤Ç¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
¤®¤³¤Á¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Î»Ï¤Þ¤ê
A»Ò¤Ï¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸åÇÚB¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈ¿±þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
ºÇ½é¤Ï¿·¿ÍÆÃÍ¤Î¶ÛÄ¥¤«¤È»×¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÂÖÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤Îµ÷Î¥¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Î°ì¸À
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿B¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¿¤«¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈB¤µ¤ó¤Ï´é¤òÆÞ¤é¤»¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤³¤È°Ê³°¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¹ð¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ì¸À¤Ï»ä¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ±°Õ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤À¤±µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢»ä¤Ï»Å»öÃæ¤âÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÁê¼ê¤Î´é¿§¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£