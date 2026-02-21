´éÌÌ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¾·â¤·µßµÞÈÂÁ÷¡Ä¸ÞÎØ¤ÎÁÔÀä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËºÇ¿·¾ðÊó¡¡ÍÆÂÖÎÉ¹¥¡Ö¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡×±ÑBBCÊóÆ»
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÂ¾Áª¼ê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¥«¥ß¥é¡¦¥»¥ê¥¨¥ë¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Î´éÌÌ¤ËÅö¤¿¤ê½Ð·ì¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤òÊóÆ»¡£¡ÖÍÆÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¡×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¡¢¥¤¥ó¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¥°¥ê¥¹¥¦¥©¥ë¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¡¢¶öÈ¯Åª¤Ë¥»¥ê¥¨¥ë¤Îº¸ÌÜÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÜ¿¨¤Î·ã¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µß¸îÂâ¤¬½ÐÆ°¡£¥µ¥ó¥È¥¹¥°¥ê¥¹¥¦¥©¥ë¥É¡¢¥»¥ê¥¨¥ë¤È¤â¤Ë¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¡£»Ä¤ë4¿Í¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡BBC¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¸å¡¢´éÌÌ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¹Êó¤¬21Æü¡¢Æ±¶É¤ËÅÁ¤¨¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ß¥é¤ÏºòÈÕ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÍÆÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£º£Æü¡¢ÌÜ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ëÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤ÎºÝ¡¢¥«¥Ê¥À¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖCBC¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ï¡¼¥í¥¦»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡Ö¥»¥ê¥¨¥ë¤¬»ö¸Î¤Ç´éÌÌ¹üÀÞ¤òÉé¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ÏÌµ»ö¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÃ´²Í¤ÇÉ¹¾å¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
