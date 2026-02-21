J1°Ê¾å¤ËÏÃÂêÀÈ´·²¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¡V¸õÊä¤ËÇÈÍð¤Î½øÈ×Àï¡ÄÀªÎÏ¿Þ¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê¡ÈÂÐ·è¡É
J3ÁÈ¤Ç¤Ï´ôÉì¤¬¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿
¡¡J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎEAST-B¤Ç¤Ï¡¢2·î22Æü³«ºÅ¤ÎFC´ôÉì-¤¤¤ï¤FC¤ò½ü¤Âè3Àá¤Þ¤Ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢Áá¤¯¤âÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2Àª¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬3Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ9¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤âPK¾¡Íø¤ò´Þ¤à¡È3Ï¢¾¡¡É¤ÇÆ±8¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ22Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤¤¤ï¤¡¢J3¤Î´ôÉì¤¬³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï3Ï¢ÇÔ¡£ËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆ£»ÞMYFC¤Ï³«ËëÀï¤Ç´ôÉì¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè2Àá¤Ç¾¾ËÜ¤Ë2-0¤È¾¡Íø¤·¡¢¿·ÂÎÀ©½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë3»î¹ç¤ÇPK¾¡¤Á¤Î1¾¡¤Î¤ß¡£¾¡¤ÁÅÀ2¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Á¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏFC´ôÉì¤ÎÌö¿Ê¤À¡£ÀÐ´ÝÀ¶Î´´ÆÆÄÂÎÀ©¤Çºòµ¨½ªÈ×¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¡¢Æ£»Þ¤ÈÈØÅÄ¤È¤¤¤¦J2Àª¤òÏ¢ÇË¤·¤¿¡£¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤ÏFWÀîËÜÍüÍÀ¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿24ºÐ¤Ï¡¢Æ£»ÞÀï¤Ç¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÈØÅÄÀï¤Ç¤ÏÌµ²óÅ¾¥ß¥É¥ë¤ÇÀîÅç±Ê»Ì¤òÇË¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÓÌÚÂç¸ã¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¸Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¶ú¾ºÊ¿¤é¼ã¼ê¤âÂæÆ¬¡£ÃæÈ×¤Ç¤ÏÊ¡ÅÄ¹¸ÅÍ¤ÈÃæÂ¼½Ù¤¬¼Á¤È·Ð¸³¤ò·óÈ÷¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¡£Àª¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎÏ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¾å°ÌÁè¤¤¤ËÍí¤à²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¡£¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤â´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç°ìÊâÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ê¤Î¤¬¹ÃÉÜ¤À¡£½ÂÃ«ÍÎ¼ù´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Áª¼ê¤ÎÌöÆ°´¶¤âºÝÎ©¤Ä¡£³«ËëÀï¤Ç»°Ê¿ÏÂ»Ê¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ÃæÈ×¤Î°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯¤ÈÉð°æÀ®¹ë¤¬°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Æ£°æ°ì»Ö¤é¤Î¸Ä¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2Àá¤Ç¤Ï»°Ê¿¤¬Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢21ºÐ¤ÎÆâÆ£ÂçÏÂ¤¬2ÆÀÅÀ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¹ÓÌÚæÆ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ç¡¢ºòµ¨J3¤Ç5ÆÀÅÀ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Îµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë22ºÐ¤Î¥¹¥¿¥Á¥ª¡¼¥ê¡¦¥ß¥±¡¼¥ì¤é¤â¹µ¤¨¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£ÂçµÜ¤äÈØÅÄ¤ò¾å²ó¤ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
¡¡ÂçµÜ¤Ï¼ã¼ê°éÀ®Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢¿ùËÜ·òÍ¦¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÈÍ»¹ç¡£¾¾ËÜÀï¡¢»¥ËÚÀï¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·ÆâÍÆÌÌ¤Ç¤Ï²ÝÂê¤â»Ä¤ë¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤ä¼éÈ÷Ï¢·È¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É½¤ÀµÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»³ËÜºùÂç¤¬3ÀïÏ¢È¯¡¢À¾ÈøÎ´Ìð¤¬¼éÈ÷¤ò»Ù¤¨¡¢¼é¸î¿À¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¤â¿´¶¯¤¤¡£
¡¡¤¤¤ï¤¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¸À¤¨¤ë¡£¼çÎÏ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄÂ¼Íº»°´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¡¢»¥ËÚ¤ÈÊ¡Åç¤ò·âÇË¡£Ã¥¤¦¼éÈ÷¤òÅ°Äì¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¿ô¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¼ÆÅÄÁÔ²ð¤ò¼´¤Ë¡¢ÌÚ¿áæÆÂÀ¤ä¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¤é¼ã¼ê¤¬ÌöÆ°¡£Æ²É¡µ¯Úö¤¬3¥Ð¥Ã¥¯Ãæ±û¤Ç°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤Àï½Ñ¤¬Áá´üÀ®½Ï¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤¹ÈØÅÄ¤ä¡¢¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Î»¥ËÚ¤â¡¢Âè4Àá°Ê¹ß¤Ë´¬¤ÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤Ð¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Î°ÕÌ£¤Ï½Å¤¤¡£Æ£»Þ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´ôÉì-¤¤¤ï¤¤ÏEAST-B¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê²Ï¼£ÎÉ¹¬ / Yoshiyuki Kawaji¡Ë