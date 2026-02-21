¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¡20Âå¤Îº¢¡¢ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤ÎÍ¶¤¤ÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¸å²ù¡Ö¤½¤ì°Ê¹ß¤½¤¦¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤ÏÍè¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡Ê51¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£20Âå¤Îº¢¤ËÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï¤½¤ì¤Ï20Âå¤Î»þ¤Î¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¤È¤·¡Ö²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÈÖ¹æ¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ½Ð¤¿¤é¡¢¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¡£²¿¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¿¥â¥ê¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¾¯¤·´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Öº£°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢°û¤ß¤ËÍè¤¤¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤«²¿¤«¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¡È¤¢¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤ÈÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤ÏÍè¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¿À¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¡¢¡È¤Þ¤¿¤¢¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¡Ö¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤«¤é¤«¤±¤Å¤é¤¤¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡È¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¢¤Î»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿À§ÈóÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤â¡Ä¤Ç¤¤º¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¿¥â¤µ¤ó¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤«¤é¤·¤Æ¤µ¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÊõ¤¯¤¸¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤«¤ï¤Ï1997Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Þ¤Ç¥¿¥â¥ê¤¬»Ê²ñ¤Î¡Ö¿¹ÅÄ°ìµÁ¥¢¥ï¡¼ ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸å¤Ë°ì½ï¤ËÃå¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¥¿¥â¤µ¤ó¤«¤éÌÇÃã¶ìÃã¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£¤³¤ì¤Ï¼«¿®¤¢¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤¤¤¦Ãç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¥¿¥â¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÊÌ³Ê¡×¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£