2月17日に「週刊文春」が報じた、「令和ロマン」の郄比良くるま（31）とタレントのMEGUMI（44）の交際。

【画像】お相手女性のマンションから出て自宅に帰るくるま

くるまはオンラインカジノ問題などが取り沙汰され、昨年4月に吉本興業を退所したが、人気は衰えることなく地上波のレギュラー番組を抱えるなど活動を継続している。“美容のカリスマ”として知られるMEGUMIは、番組プロデューサーとしてNetflixと複数年に渡る契約を結ぶなど、活躍の場を広げている。

「おかげ様でこのような形に」

そんな2人は、数週間前から真剣交際を開始。1月27日には、西麻布のワインバーで親密な様子が目撃されていた。

「週刊文春」取材に対し、くるまは「プライベートのことは本人に任せています」と回答した一方、MEGUMIは記者の直撃に「すみません。ありがとうございます。おかげ様でこのような形になりました！ よろしくお願いします」と答え、サッパリと交際を認めた。



MEGUMI ©時事通信社

13歳差も「相性良さそう」「MEGUMIさんはますます…」

この報道を受け、ヤフーニュースのコメント欄では「MEGUMIさんの『おかげ様で』が好きだな。くるまさんはクレバーだし話すと面白いしモテないわけないよね、素敵なお2人だと思う」など、2人の交際を好意的に受け止めるコメントが目立っている。

また、13歳という年齢差に関する反もが多数寄せられている。

「くるまは同年代男性と比較して物事を俯瞰で見えていて成熟しているタイプだし、相性は良さそう」との意見や、「MEGUMIさんは離婚を経験されてからますますお綺麗になられて、少なくとも外見上はそこまで年齢差を感じませんね」といった声が見られた。

◇

この記事の詳細は「週刊文春 電子版」で配信中。出会いのきっかけ、くるまおよびMEGUMIへの取材の様子など、交際の様子を捉えた多数のスクープ写真とともに詳しく報じている。

（「文春オンライン」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）