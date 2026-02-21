Ê¿¸¶°½¹á¡¢¹±Îã¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡11Ç¯ÌÜ¤Ï°æ¾åË§Íº¤È¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¹ë²Ú¶¦±é
²Î¼ê¤ÎÊ¿¸¶°½¹á¡Ê41¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¤Ç¡ÖÊ¿¸¶°½¹áJupiter´ð¶â¡×¤Î11²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢³«±éÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÖÊ¿¸¶°½¹áJupiter´ð¶â¡×¤Ï¡¢Ê¿¸¶¤¬À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿´ð¶â¡£º£Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡ÖÂè11²óÊ¿¸¶°½¹áJupiter´ð¶â¡¡My Best Friends Concert¡¡¡Á´éÀ²¤ì¡Ê¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¡Á¡¡with Orchestra¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§°æ¾åË§Íº¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ë°æ¾åË§Íº¡Ê46¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
Ê¿¸¶¤Ï²«¿§¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤º¤ÄJupiter´ð¶â¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£Æ±´ð¶â¤Ï15Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¡Ö03Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢04Ç¯¤Ë¿·³ãÃæ±ÛÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²»³Ú¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ëÃæ¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ØJupiter¡Ù¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£11Ç¯¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯»ä¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¤³¤Î´ð¶â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£¸ø±é¤Ç¤Ï¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿ÍÁ´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨¡×¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬´óÉÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÆâÍÆ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤ÊÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë°æ¾å¤«¤é¤Ï¡¢°ÊÁ°¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤¼¤Ò²Î¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Èº£²ó¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ê¿¸¶¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ð¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¤á¤¤¤Ã»Ò¤È¤ª¤¤¤Ã»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÀº¿ÀÇ¯Îð¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤«¤¹¤´¤¯µ¤¤¬¹ç¤¦¡£»ä¤Ï·ëº§¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤³¤Î´ð¶â¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¥À¥á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
´óÉÕ¤¹¤ëÂ¦¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æ©ÌÀÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´óÉÕ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£´óÉÕ¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢´óÉÕÀè¤ä¶â³Û¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¡ÖËèÇ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸¤¤¬¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡Öº£¸å¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢¡ØÊ¿¸¶°½¹áJupiter´ð¶â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¡¼¤ä¤Î¤³¤È¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Ê¿¸¶°½¹á¤¬²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¡¼¤ä¤¬¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é»¿Æ±¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×