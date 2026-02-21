¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡ÛÁ°ÅÄÆÆºÈ¡¡¡í¥ª¥ì¥ó¥¸¡í50¹æµ¡¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î7Æü´Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ÖBTSÂçÏÂ¤´¤»12¼þÇ¯µÇ°¥È¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡×¤¬¡¢22Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Àá¤Ï26Æü¤Î5ÆüÌÜ11R¤Þ¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡À©¤À¡£
¡¡Á°ÅÄ3·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÆÆºÈ¡Ê29¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½»Ç·¹¾¤Ï2021Ç¯5·î17¡Á22Æü¤Î½»Ç·¹¾²¦´§°ÊÍè¡¢4Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤Èµ×¡¹¡£¡ÖÁ°²óÀï¤ÏÍ¥½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Èµ²±¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
¡¡°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤È4V¤òÃ£À®¡£6´üÏ¢Â³¤ÇA1µé¤ò¥¡¼¥×¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Öº£Ç¯¤ÏºÇÄã¤Ç¤â5²ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£Àá¤ÎÁêËÀ50¹æµ¡¤Ï¡¢Á°Àá¤ÎG1¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡Ê4¡Á9Æü¡Ë¤ÇÀÐËÜÍµÉð¤¬¾è¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡ý¤ÎÉ¾²Á¡£
¡¡¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÄ´À°Éý¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥×¥ì¡¼¥È¡Ê2Ï¢ÂÐÎ¨¾å°Ì6µ¡¡Ë¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¡£3R¡Ê3¹æÄú¡Ë¡¢12R¡Ê6¹æÄú¡Ë¤Î2Áö¤ËÃíÌÜ¤À¡£