ミラノ・コルティナ五輪でのすべての競技を終えたスピードスケート・郄木美帆選手が現地21日、6位となった女子1500mから一夜明け会見で終盤の失速に言及しました。

今大会、女子500m＆女子1000m＆女子団体パシュートで3つの銅メダルを獲得した郄木選手。しかし世界記録を保持し過去2大会連続で銀メダルに輝いていた女子1500mでは、中盤まで全体2位ながら最後に失速し6位となり、メダルを逃していました。

この日の会見では1500mラストで見せた失速について質問が。以前はそこでの粘りが強みだったと記者から振られ、「(4年前の)北京(五輪)が終わった直後から後半に粘れなくなってきているのを感じていた。それがどうしてなのか最終的に答えは見つからないまま今ここにいる」と、課題を解決できなかったと告白します。

「私もその理由を知りたくてあがき続けてきた」と明かす郄木選手。「もしかしたら自分の視点や考え方が違ったのかもしれない。ただ夏場のトレーニングなどで身体面の数値に衰えは出ていなかったので、“たぶん身体面だけではない”というところまでしか今はお話しできない」と把握できている現状を率直に語りました。

また記者からは“郄木選手にとって1500mとは”という問いも。これに「最後まで試練を与えてくれる種目だった」と答え、「平昌から3大会連続で最終組アウトスタートでスタートしてきた。光栄でもあり、ここを超えなければならないという入り口でもあると受け止めていた。(自分を)強くもさせてくれたし、弱い自分を見つめる機会、見せつけられた、そんな種目」とコメントしました。