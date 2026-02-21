¡ÚÅìµþ2R¡Û¥¥ó¥°µ³¾è ¥µ¥Þ¡¼¥²¡¼¥ë¤¬È´¤±½Ð¤¹¡Ä2Ãå¤Ï¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹
¡¡2·î21Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2R¡¦3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢R.¥¥ó¥°µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥µ¥Þ¡¼¥²¡¼¥ë¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦¶âÀ®µ®»Ë¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:25.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡R.¥¥ó¥°µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥µ¥Þ¡¼¥²¡¼¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏºÇÆâÏÈ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥í¥¹¤Ê¤¯¿Ê½Ð¡£Ä¾Àþ¤Ç¤âÆâ¤«¤é³Ú¡¹È´¤±½Ð¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢³°¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¤ò2ÇÏ¿È¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Þ¡¼¥²¡¼¥ë¡¡2Àï2¾¡
¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬¡Ë
Éã¡§¥Ø¥Ë¡¼¥Ò¥å¡¼¥º
Êì¡§¥±¥¤¥Æ¥£¥Ð¥í¡¼¥º
ÊìÉã¡§¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§
ÇÏ¼ç¡§¶¶µÍ¹°°ì
À¸»º¼Ô¡§Å·±©ã¹¼£