¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û°ËÆ£Ëã´õ¡¡¿·¿Í¡¦¸ÅÂôµ©°É¤È¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂ¤Ø»ëÀþ¡Ö£²¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ£Â£Í£É£´£°¤À¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¼«¾ÎàÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤á°ËÆ£Ëã´õ¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢¿·¿Í¡¦¸ÅÂôµ©°É¡Ê£²£²¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂ¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç°ËÆ£¤Ï¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ê£Ã£Á¡Ë¡×¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢¿å¿¹Í³ºÚ¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿·¿Í¤Î¸ÅÂôµ©°É¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡õ¾®ÇÈ¡õÍùÆî¡õÎ°°²Æ¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤«¤é¤Î°ø±ï¤¬Â³¤¯¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¸íÇú¤òÏ¢È¯¡£¥¥ì¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤«¤é¥Ó¥ó¥¿¤Ç»î¹ç¸¢¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¸ÅÂô¤È¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ê¡¼¹¶·â¤òßÚÎö¤µ¤»¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿°ËÆ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¤¥È¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿·ç¾ìÃæ¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬ÍðÆþ¤·¤Æ¡¢£¶ÂÐ£µ¤È¤Ê¤êÎôÀª¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¼«·³¤Î¶êÎï¤¬ÅáÍå¤Ë¥¹¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥Ü¥à¤ò¤¯¤é¤¤¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ËÆ£¤Ï¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¶Ë°¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î£Ã£Á¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ÎÉÔÎÉ½¸ÃÄ¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡Ä¤¢¤ì¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¡©¡¡¡Ê£Ã£Á¤Ï¡Ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î²«¿§¤¤¥Á¥Ó¤ÏÀ³Ê¤¬°¤¹¤®¤ë¤Ê¡£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤Ê¡©¡¡¤Ê¤ó¤«µ©°É¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡ª¡×¤È¸ÅÂô¤ËÆ±°Õ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º¤ÏÇ¤·¤¿¸ÅÂô¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«ÍÅÀº¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¡¢À¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤°ËÆ£Ëã´õ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢ËþÂµ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡¡£²¿Í¹ç¤ï¤»¤Æà£Â£Í£É£´£°á¤À¡ª¡×¤È¸½¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦¼Ô¤ÎÅáÍå¡õÎ°°²Æ¤Î¡Ö£Â£Í£É£²£°£°£°¡×¤«¤é²¦ºÂ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£