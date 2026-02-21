¡Ú¾®ÁÒ3R¡Û¾®ÎÓÈþ¶ð ¥¨¥³¥í¥ì¥Ð¥ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê
¡¡2·î21Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦3ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À1000m¡Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¨¥³¥í¥ì¥Ð¥ó¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥Õ¥ê¥ë¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦éâÌ¾Íø¹°¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥â¥º¥¿¥¤¥·¥½¥¦¥·¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Ê¿ÅÄ½¤¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï0:58.7¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡Ú¾®ÁÒ6R¡Û¾®ÎÓÈþ¶ð¤¬º£Ç¯¤Î2¾¡ÌÜ¡ÄÎÉ·ì¥¯¥é¥¦¥ó¥¤¥ó¥¸¥¨¥¢¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë·ÚÎÌ¤ò³è¤«¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ë
¡¡¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¨¥³¥í¥ì¥Ð¥ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±µ³¼ê¤Ïº£Ç¯¤Î3¾¡ÌÜ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é·ÚÎÌ¤ò³è¤«¤·¤¿Æ¨¤²¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âµÓ¿§¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2Ãå°Ê²¼¤ò4ÇÏ¿Èº¹¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¨¥³¥í¥ì¥Ð¥ó¡¡3Àï1¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë
Éã¡§Speightstown
Êì¡§¥¸¥§¥¤¥Ó¥Þ¥í¥ë¥«
ÊìÉã¡§J Be K
ÇÏ¼ç¡§¸¶Â¼Àµµª
À¸»º¼Ô¡§¥¢¥¹¥é¥ó