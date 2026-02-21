Ìµ´üÄ¨Ìò¤ÎÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ò¡ÈÍÊ¸î¡É¡©Åê¹Æ¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢»öÌ³½ê¤¬¡È¼é¤ê¡É¤ËÆþ¤ë¡ÖË¡ÅªÂÐ±þÃæ¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¶¯¹ÅÂÐ±þ¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
2·î21Æü¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖKWANGYA 119¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¤Î¸¢±×ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¹ÔÃæ¤À¡×¤È¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ÆæÅê¹Æ¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¿Í³Ê¹¶·â¤äÉî¿«¤Ê¤É¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬ºîÀ®¡¦Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¸·½Å¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ý½¸¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤äÅºÉÕ²èÁü¤Ê¤É¤òÌÊÌ©¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿ÍÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤ËÁÜººµ¡´Ø¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Çµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÀ¸À®¡¢Î®ÉÛ¤·¤¿¤ê¡¢ÓÞ¾Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·ÚÊÎÅª¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Úµò¤ò³ÎÊÝÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¡Æ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¹ðÁÊ¼êÂ³¤¤òÆ§¤àÍ½Äê¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀº¿ÀÅªÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¼¨ÃÌ¤ä¹ç°Õ¤â¤Ê¤¯¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¾å¤Î¶¯¹ÅÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤Î¼ý½¸¤ÈÄÌÊó¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ï¸½ºß¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÉÔµÁÉ¬Ë´¡ÊÀµµÁ¤ËÈ¿¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÌÇ¤Ó¤ë¡Ë¡¢ÅÚÊø´¤²ò¡ÊÅÚ¤¬Êø¤ì´¤¤¬ºÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´°Á´¤ËÊø²õ¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Õú¡Ê¥æ¥ó¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÌµ´üÄ¨ÌòÀë¹ð¤Î»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ò¼á¤¬Â³¤¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤â½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¢±×ÊÝ¸î¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯4·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹183cm¡£K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËµ¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¥Ô¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¯¤ÎÎø¡Ù¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¤Ï´íµ¡°ìÈ±¡ª¡Ù¡Ø¼ò°û¤ß¤ÊÅÔ²ñ¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¡ØÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ØDNA¥é¥Ð¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥É¡Ù¡Ø¼ÀÉ÷¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£