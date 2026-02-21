¡Úµð¿Í¡ÛÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×£±£°£°£°µå¡×°éÀ®¡¦ËÙ¹¾ÀµÂÀÏº¤¬£²²ó£°Éõ£³£Ë¡Ä¡Ö¼Á¤è¤êÎÌ¡×¤ÎÍýÍ³
¢¡£²¡¢£³·³¹ÈÇòÀï¡¡¹ÈÁÈ£²¡½£±ÇòÁÈ¡áÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë£¶²ó¤Þ¤Ç¡á¡Ê£²£±Æü¡¦¤Ò¤à¤«¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦ËÙ¹¾ÀµÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²²óÌµ¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹ÈÁÈ¤Î£´ÈÖ¼ê¤Ç¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¡¦Àî¸¶ÅÄ¤ò±¦Èô¡¢²¬ÅÄ¤Ë¤ÏÉÔ±¿¤ÊÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Ï£¶²ó¡£ÀèÆ¬¡¦¼ãÎÓ¡¢Â³¤¯Æ£°æ¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÏ¢Â³»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï¥Æ¥£¥Þ¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢£³¼Ô»°¿¶¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÍîº¹¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±·³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯Â®¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¤²¤¿´¶¤¸¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡²ñÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï£³·³¤Ç£±£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¡£ÂÎÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç£²·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÊÑ²½µå¤âÄã¤á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ö£±¤«·î¤Ç£±£°£°£°µå¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ä¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ñÅÄ¤µ¤ó¡Ê£³·³´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¡Ø¼Á¤âÂç»ö¤À¤±¤ì¤É¡¢ÎÌ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¼Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼ÂÀï¤Ç·ë²Ì¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ä¤±¤óÀ©¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿±¦ÏÓ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ø¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ÎÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡¡