¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¤¬ÀèÈ¯¤Ç£²²ó¤ò¼«ÀÕÅÀ£°¡¡ºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í¤Ë¤â¡ÖµåÂ®¤è¤ê¤â¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¥²¡¼¥à¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£±¡½£³¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡Á°ÃæÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥ºÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤Ç£²²ó¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ£²¡¢¼«ÀÕÅÀ£°¡££³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤Ç¾å¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È£²²ó¡¢¼ººö¤¬¤é¤ß¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¼«ÀÕÅÀ¤Ï£°¡£ºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÎÆ°¤¼«ÂÎ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼éÈ÷¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï£²²ó¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ëº¸Á°¤Ø¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃÆ¤«¤ì¤¿Åö¤¿¤ê¤È¡¢¹ÃÈå¤Î»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Î£²ËÜ¡£¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë¤ÏºòÇ¯¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤É¤¦¤·¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤«¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï¤¤¤¤ÂÇÀþ¤Ç¤¹¤·¡¢£±¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹ºÇÂ®¤ò¡Ö£±£°£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¥¥í¡Ë¤È·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖµåÂ®¤è¤ê¤â¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¡£ÃÓ»³´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀºÅÙ¤¬Á´Éô¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£