¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿À¸Í¡¢¥Á¡¼¥à»Ë¾å½é¤Î£¸Ï¢¾¡¤Ç£²°ÌÉâ¾å¡¡¿¢ÅÄÏÂËá¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï½Ð¤»¤¿¡×¡¡¥ì¥¿¥ê¥Ã¥¯¶¦Æ±¼ç¾¡Ö°ì´ÓÀ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¿À¸Í¤¬¼ó°Ì¤Îºë¶Ì¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£¸Ï¢¾¡¤Ç£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤£¸Ï¢¾¡¤Ï¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¡¼¥à»Ë¾å½é¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç£×£Ô£Â¥¤¥Î¥±¡¦¥Ö¥ë¥¢¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Éé½ý¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¿¢ÅÄÏÂËá¡Ê£²£³¡Ë¤¬·è¾¡¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ì»þ£±£²ÅÀ¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£¸åÈ¾¤â½ÐÂ±Ô¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¼´¤ËÎ®¤ì¤ò¼êÊü¤µ¤º¡¢Æ±£²Ê¬¤«¤é¤Î£³Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤Ç°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¥È¥é¥¤¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¿¢ÅÄ¤Ï¡Ö·èÄêÎÏ¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï½Ð¤»¤¿¡×¤ÈÆñÅ¨·âÇË¤Ë²ñ¿´¤Î¾Ð¤ß¡£Á°Àá¤Ç¥ê¡¼¥°£²Ï¢ÇÆÃæ¤Î£Â£ÌÅìµþ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°ÁÏÀß°Ê¹ß¤Ï£²¾¡£²£°ÇÔ£±Ê¬¤±¤È¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¤Ë¾¡Íø¡£¶¯¤µ¤ÏËÜÊª¤À¡£
¡¡¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¾å¥ÎË·½Ù²ð¡Ê£²£²¡Ë¡áÅ·ÍýÂç¡á¤é¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÂæÆ¬¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Î·ã²½¤¬¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°ì´ÓÀ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥í¥Ç¥£¡¦¥ì¥¿¥ê¥Ã¥¯¶¦Æ±¼ç¾¡Ê£³£´¡Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó½éÀ©ÇÆ¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£¡ÊµÈÂ¼¡¡Ã£¡Ë