¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ö±é²Î¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Î²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×ÂçÁêËÐ¡¦ÌÀÀ¸¤ÎÈäÏª±ã¤Ç¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¡×Ç®¾§
²Î¼ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê72¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦¼Ç¸ø±à¤Î¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÌÀÀ¸¡Ê30¡áÎ©Ï²¡Ë¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Î©Ï²¿ÆÊý¡Ê57¡á¸µ¾®·ë°°Ë¡Ë¤È¡ÖNPOË¡¿Í¤³¤É¤â¥Ô¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ç¡¢¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®¤Ê¤É¤ÇÅÄ¿¢¤¨¡¢°ð´¢¤ê¤Ê¤É¤ÎÇÀ¶È³èÆ°¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±ï¡£
700¿Í¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¡Ö²ÎÍØ³¦¤Î²ÎÉ±¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±é²Î¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Î²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Èá¤·¤¤²Î¤Ð¤«¤ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¡Ù¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ã²Î»ì¡ä¤¦¤ï¤µ¤òÊ¹¤±¤Ð²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¡¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¡ã²Î»ì¡äº£Æü¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¡¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡ã²Î»ì¡ä¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤¦¤Ð¤«¤ê¡Á¡¡¤ÈÇ®¾§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀÀ¸¤È¿·ÉØ¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ÌÀÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£Î©Ï²¿ÆÊý¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Î©Ï²¿ÆÊý¤Ï¡ÖÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌÀÀ¸¤â¡Ö¤¤¤Ä¤âÉô²°¤Î¤¿¤á¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£