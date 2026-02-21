¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¡¡¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥½ー¥»ー¥¸Âè4ÃÆ¤¬3·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä·èÄê
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥½ー¥»ー¥¸¤ÎÂè4ÃÆ¤¬¡¢2026Ç¯3·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅù¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É
¡¡¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î¤¬ÉÁ¤¯X¡ÊµìTwitter¡ËÈ¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ïー¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥½ー¥»ー¥¸¡£¥¯¥é¥Ã¥«ー¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤«¤é¤ª¤Þ¤±¥«ー¥É¤ò¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡×»ÅÍÍ¤Ë°ì¿·¡£¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤ä¥«ー¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤À¤ê¡¢ËÜ¤ä»¨»ï¤Î¤·¤ª¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë´ÝÂç¿©ÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡×¡£Á´12¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè4ÃÆ¤Î¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï´ÝÂç¿©ÉÊ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤Á¤¤¤«¤ïÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ðÃæ¡£ÏÓ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Á¤¤¤«¤ï¤äÀå¤ò½Ð¤¹¥â¥â¥ó¥¬¡¢¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ä¥é¥Ã¥³¡¢¥·ー¥µー¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤Î¤³¤ä¸ÅËÜ²°¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë