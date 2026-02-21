º§³èÃËÀ¤ÎËÜµ¤¤ÎÎø¤Î·ëËö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÀ¼Áê¼¡¤° ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÏÃÂê²ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¡È¤¯¤®ÉÕ¤±¡É
·ëº§¤òËÜµ¤¤Ç´ê¤¤¡¢³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÃËÀ¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ä¼ºÎø¤Î½Ö´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ç¡¢1Æü¡¦8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤Èà¤ÈÈà½÷¤Î¾ì¹ç¡ÁÎáÏÂ¤Îº§³èÉºÎ®µ2026¡Á¡×¡£»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Î¹â¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜµ¤¤ÎÎø¤ËÇË¤ìÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¶¦´¶¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÍÁ³¤Î¼ºÎø¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡Ö¼«Ê¬¤¬²È»ö¤ò100¡ó¤ä¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥«¥ê¥¹¥Þº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿¢ÁðÈþ¹¬¤µ¤ó¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îº§³è¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£Ëè²ó¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿º§³è¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬¿´¤òÂÇ¤ÄÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÃËÀ¡¦µ×ÊÝ¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯´ê¤¤¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤¿µ×ÊÝ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈºÇ¤âÄã¤¤¥ì¥Ù¥ë¡É¤ÎÇ¯¼ý¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¿¼¤¯Æ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¤â¸«¤¨¡¢º§³è¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¿¢Áð¤µ¤ó¤Ï¡¢6ºÐÇ¯¾å¤Çµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÇÜ¶á¤¤Ç¯¼ý¤¬¤¢¤ë½÷À¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤êÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»ñ³Ê¤ò¼è¤ì¤ÐÇ¯¼ý¤¬¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢»Å»ö¤Ë´èÄ¥¤ëÁê¼ê¤òÂº·É¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬²È»ö¤ò100¡ó¤ä¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¸«»ö¡Ö²¾¸òºÝ¡×¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¸«¹ç¤¤¤«¤é8Æü¸å¡¢¤¤¤è¤¤¤è½é¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»Å»ö¤Ë»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¡¢¤½¤Î¾å²È»ö¤âÁ´Éô¤ä¤ë¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¡È¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡É¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯¼ý¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¤È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡û¡Öµ×ÊÝ¤µ¤ó´èÄ¥¤ì¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Îµ×ÊÝ¤µ¤ó!¡×
1ÆüÊüÁ÷¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬½é¥Ç¡¼¥È¤ËÎ×¤à14»þ14Ê¬¤Ë¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬73.8¡ó¤Ë¾å¾º¡£X(Twitter)¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼¤¤¤¤¿Í¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö²È»öÁ´Éô¤ä¤ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¡×¡Ö¤Ø¤ê¤¯¤À¤ê²á¤®¤Æ¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù2·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎÃíÌÜÅÙ¡¦À¤ÂÓ¥Æ¥ì¥Ó¥ª¥óÎ¨¿ä°Ü
°ìÊý¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Çµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬8ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À¤È½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÎ×¤à14»þ2Ê¬¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬72.4¡ó¤Ë¡£Ä¾Á°¤ÇÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÀ®¸ù¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤µ¤ó´èÄ¥¤ì¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Îµ×ÊÝ¤µ¤ó¡ªLINE¤â¥Þ¥á¤Ë¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜµ¤¤ÎÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤¬¡¢¿¢Áð¤µ¤ó¤«¤é¤Î¶ÛµÞ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¸òºÝ½ªÎ»¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Î¼ºÎø¤ò·Þ¤¨¤¿14»þ35Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬71.1¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¡¼¡×¡Ö(Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë)Å¾¿¦¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢µ×ÊÝ¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù2·î8ÆüÊüÁ÷¤ÎÃíÌÜÅÙ¡¦À¤ÂÓ¥Æ¥ì¥Ó¥ª¥óÎ¨¿ä°Ü
¤³¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢TVer¡¦FOD¤Ç22Æü¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£¸åÊÔ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Ç114.3Ëü²óºÆÀ¸(¢¨TVer DATA MARKETING¤Ç»»½Ð¡¢TVer¡¦FOD¤Î¹ç·×ÃÍ)¤Ë¾å¤ê¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¡ÖÊóÆ»¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÎòÂåºÇ¹âºÆÀ¸¿ô¤ò¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
