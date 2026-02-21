TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¤ÏHOKUTO¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÆâÅÄ¿¿Îé¤¬Ã´Åö¡ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
2026Ç¯4·î¤è¤êTOKYO MX¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¤ÏHOKUTO¤Î¡Öhate you? love you?¡×¤Ë¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÆâÅÄ¿¿Îé¤Î¡Ö¥«¥ß¥Î¥·¥º¥¯¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£HOKUTO¤Ïµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î°ÎÂç¤ÊºîÉÊ¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆâÅÄ¿¿Îé¤Ï¼«¿È¤¬²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç³Ú¶Ê¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤Ê°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ê¤ëº´Æ£ÂóÌé¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¤Î2¿Í¤Ï¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAnimeJapan 2026¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£3·î28Æü(ÅÚ) 15:20¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î´ÑÍ÷ÃêÁª±þÊç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÅöÆü¤ÏYouTube LIVE¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
OP¥Æ¡¼¥Þ
HOKUTO
¡Öhate you? love you?¡×
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¿À¤Î¼¶¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢HOKUTO¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î°ÎÂç¤ÊºîÉÊ¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸¶ºî¤ä¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¿¼¤¯¶Á¤¯Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¼¤ÒËÍ¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öhate you? love you?¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
ED¥Æ¡¼¥Þ
ÆâÅÄ¿¿Îé
¡Ö¥«¥ß¥Î¥·¥º¥¯¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥«¥ß¥Î¥·¥º¥¯¡×¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÆâÅÄ¿¿Îé¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç³Ú¶Ê¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤Ê°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤â½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢º£¤â¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
OP¥Æ¡¼¥Þ
HOKUTO
¡Öhate you? love you?¡×
3·î6Æü(¶â)¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
³Ú¶Ê¥Ú¡¼¥¸
https://lnk.to/HATEYOU_LOVEYOU
ED¥Æ¡¼¥Þ
ÆâÅÄ¿¿Îé
¡Ö¥«¥ß¥Î¥·¥º¥¯¡×
4·îÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê
³Ú¶Ê¥Ú¡¼¥¸
https://uchidamaaya.jp/discography/dsg_kaminoshizuku/
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù
TOKYO MX¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷
¡ãINTRODUCTION¡ä
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤Ï2004¡Á2014Ç¯¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ºî¡¦°¡¼ùÄ¾¡¿ºî²è¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£´ØÏ¢ºîÉÊ¤Ë¡Ø²øÅð¥ë¥ô¥¡¥ó¡Ù¡Ø¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å ¡Á¿À¤Î¼¶ ºÇ½ª¾Ï¡Á¡Ù¡Ø¿À¤Î¼¶ deuxième¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡È¿À¤Î¼¶¡É¤ò¤á¤°¤ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¡¢¥ï¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤«¤éÀ¤³¦Åª¥ï¥¤¥ó¥Ö¡¼¥à¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤ëÂ¿ºÌ¤ÇÀµ³Î¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥óÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1,500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2009Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüÊ©ÊÆ¶¦Æ±À½ºî¤Î¹ñºÝÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¿À¤Î¼¶/Drops of God¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤ËHulu¤Ç¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
À¤³¦Åª¥ï¥¤¥óÉ¾ÏÀ²È¡¦¿ÀºéËÂ¿¹á¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡¢»þ²Á120²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥ï¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°ä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ä¸À¾õ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬Áª¤ó¤À°ÎÂç¤Ê¤ë12ËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¡È½½Æó»ÈÅÌ¡É¤È¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¸¸¤Î£±ËÜ¡È¿À¤Î¼¶¡É ¤ò¡¢ÌÃÊÁ¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºÇ¯¤Þ¤Ç¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¼Ô¤Ë°ä»º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ù¤êÅÏ¤¹¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢ËÂ¿¹á¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¥ï¥¤¥ó¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÉã¤ËÇØ¤¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Àºé¼¶¤È¡¢ËÂ¿¹á¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò·ë¤ó¤À¼ã¤¥«¥ê¥¹¥Þ¥ï¥¤¥óÉ¾ÏÀ²È¡¦±óÊö°ìÀÄ¤Î£²¿Í¡£
¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£
¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡È¿À¤Î¼¶¡É¤ò½ä¤ê·«¤ëÊ£»¨¤ÇË§½æ¤ÊÀï¤¤¤¬¡¢º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡½¡½
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§°¡¼ù Ä¾ ¡¦ ¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦
¡Ö¿À¤Î¼¶¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥â¡¼¥Ë¥ó¥°KC´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§»åÁ¾¸»Ö
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§»°ÄÅÎ±¤æ¤¦
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ÛË¬ÁÔÂç
Èþ½ÑÀßÄê¡§¸ÅµÜÍÛ»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÆâÎÓÍµÈþ¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸åÆ£¹À¹¬
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀîÅÄÅ¯Ìð¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
ÊÔ½¸¡§·ó½ÅÎÃ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§²£ÅÄÃÎ²Ã»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§Studio Sound Bee
²»³Ú¡§À¥Àî±Ñ»Ë
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥Æ¥é¥¤¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§YANCHESTER
À½ºî¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿À¤Î¼¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§HOKUTO¡Öhate you? love you?¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ÆâÅÄ¿¿Îé¡Ö¥«¥ß¥Î¥·¥º¥¯¡×
¡ÚCAST¡Û
¿Àºé¼¶¡§µµÍüÏÂÌé
±óÊö°ìÀÄ¡§º´Æ£ÂóÌé
»çÌî¸¶¤ß¤ä¤Ó¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¿ÀºéËÂ¿¹á¡§¶ä²ÏËü¾æ
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
AnimeJapan 2026 ¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸
3/28 (ÅÚ) 15:20¡Á15:50
¾ì½ê¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥Ö¡¼¥¹
½Ð±é¡§º´Æ£ÂóÌé¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó AnimeJapan 2026ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://special.canime.jp/anime-japan/2026/
¿½¹þURL
https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/225
YouTube LIVEÇÛ¿®URL
https://youtube.com/live/mPCyYg215As
©°¡¼ùÄ¾¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿À¤Î¼¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
