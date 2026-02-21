¥¹¥¿¥À¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦VOKSY DAYS¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶ÊMV¸ø³« ½éEP¡õ8·îÅìºå¥Ä¥¢¡¼·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦VOKSY DAYS¡Ê¥ô¥©¥¯¥·¥£¡¦¥Ç¥¤¥º¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖLight It Up¡×¤ÎMV¤ò2·î21Æü¡¢·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDebut Showcase ¡ÆLight It Up¡Ç¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë6·î24Æü¤Ë1st EP¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢8·î¤ËÅìºå¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥À¿·¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¹ñÊõ¡×½Ð±éÇÐÍ¥¡¦¤²¤ó¤¸¤Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¼ÂÄï¤Ê¤É
SDR¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖNExTRest¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥ì¥¹¥È¡Ë¡× ¤«¤é¡¢Âè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ2·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎVOKSY DAYS¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖLight It Up¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤è¤ê¡ÖÀã¤ÎÀº¤ÎÍÙ¤ê¡ÊWaltz of the Snowflakes¡Ë¡×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·À©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£MV¤Ç¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Àã¤¬Éñ¤¤»¶¤ëÃæ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8·î¤ËÅìºå¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»ö¤â·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖLight It Up¡×¡¢ËÜÆü½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡Ö¶¦ÌÄ¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿1st EP¤¬6·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2026Ç¯8·î7Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch
1Éô¡§³«¾ì14¡§30¡¿³«±é15¡§00
2Éô¡§³«¾ì18¡§00¡¿³«±é18¡§30
2026Ç¯8·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
1Éô¡§³«¾ì14¡§30¡¿³«±é15¡§00
2Éô¡§³«¾ì18¡§00¡¿³«±é 18¡§30
¢¡VOKSY DAYS¡¢¡ÖLight It Up¡×MV¸ø³«
¢¡VOKSY DAYS¡¢½éEP¡õ8·îÅìºå¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
¢¡VOKSY DAYS Åìºå¥Ä¥¢¡¼³µÍ×
