ZEROBASEONE¡¢9¿ÍÂÎÀ©¥é¥¹¥È¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡¡ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÖÉ¬¤º¡¢¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ZEROBASEONE¡Ê¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó¡Ë¤¬¡¢18Æü¡¢19Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K-Arena Yokohama¤Ç¡Ø2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA¡Ù¤ò³«ºÅ¡£9¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢2Æü´Ö¤Ç·×3Ëü6000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¡ªZEROSE¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëZEROBASEONE
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢Ìó15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW]¡Ù¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¡£ÆâÍÆ¤ä¹½À®¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤äVCR¤â°ì¿·¤µ¤ì¤¿¡£2·î2Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Special Limited Album ¡ØRE-FLOW¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î½éÈäÏª¤â´Þ¤à¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«±é3Ê¬Á°¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ÖSET A NEW DESTINATION¡©¡×¡ÖYES or NO¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç±§ÃèÁ¥¤ÎÁàºî²èÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤À¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖDATE¡×¡ÖLOCATION¡×¤ËÆüÉÕ¤È²ñ¾ìÌ¾¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è2ÆüÌÜ¸ø±é¤ÎËë³«¤±¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³«±é»þ¹ï¤Ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÁÔÂç¤Ê±§Ãè¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢9¿Í¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£±§Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÎ®¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SEOK MATTHEW¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·¤¿¤ÊÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤À¤±³Î¤«¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï±Ê±ó¤Ëµ±¤Â³¤±¤ë¡£ZEROBASEONE¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿9¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ßÎ×¡£¤½¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØBOYS PLANET¡Ù¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHere I Am ¡×¡£ZEROBASEONE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î²Î¡É¤À¡£¸÷¤òÍá¤Ó¤ë9¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤è¤®¤ë¤¬¡¢º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï2Ç¯È¾¤Îµ°À×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ÈÍ¾Íµ¡¢¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¡£Æ±¤¸¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¤è¤¦É÷³Ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌÊª¤À¡£´¿À¼¤È¶¦¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò·Ç¤²¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏZHANG HAO¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î±éÁÕ¤â¡£·Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀûÎ§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î´¿À¼¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢»Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡ÖTake My Hand¡×¤Ø¡£Â³¤¯¡ÖCRUSH¡×¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤ò²õ¤·¤Æ¤Ç¤â·¯¤ò¼é¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯²Î¾§¤·¡¢KIM TAE RAE¤Î¹â²»¥·¥ã¥¦¥È¤¬²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò°ìÃÊ¤È°ú¤¾å¤²¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î3¶Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ZEROBASEONE¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Î½ø¾Ï¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¹âÍÈ´¶¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢SUNG HAN BIN¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢¶õµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë²¹¤á¤ë¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¸å¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëK-Arena Yokohama¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤³¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£KIM GYU VIN¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢RICKY¤â¡ÖÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤ÇZEROSE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ËºÆ¤Ó²ñ¤¨¤ÆÆÃÊÌ¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡KIM TAE RAE¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëZEROBASEONE¤ÎÎ®¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ZEROSE¤È°ì½ï¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø±é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¡£SEOK MATTHEW¤â¡ÖÀèÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØRE-FLOW¡Ù¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤»þ´Ö¤È»×¤¤½Ð¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡ÈRE-FLOW¡É¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤È¸ø±é¤ò½Å¤Í¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡PARK GUN WOOK¤Î¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖSWEAT¡×¡£Â³¤¯¡ÖKILL THE ROMEO¡×¤Ç¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÄ¤¤¥í¡¼¥º¤¬ÀÖ¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£¥ª¥Ú¥éºÂ¤ò»×¤ï¤»¤ë±ÇÁü¤ä²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉñÆ§²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¡£Ä©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤¿VCR¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¸Å¤¤¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£²èÌÌ¤ËÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖZBTVING¡×¤ÈÂê¤·¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹¹ð¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SUNG HAN BIN¡¢ZHANG HAO¡¢PARK GUN WOOK¤¬¡ÖGOOD SO BAD¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢KIM GYU VIN¤ÈKIM JI WOONG¤¬¡Ö¤æ¤é¤æ¤é -±¿Ì¿¤Î²Ö-¡×¤òÂêºà¤Ë³Ø±à¥É¥é¥ÞÉ÷¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤È¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡VCRÌÀ¤±¡¢¡ÖZEROSE¡Á¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖROSES¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï»ØÎØ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òº¹¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤éZEROSE¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¡£Â³¤¯¡ÖInsomnia¡ÜGoosebumps¡×¡ÖGOOD SO BAD¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¡ÖFeel the POP¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢Á´°÷¤ÇÂ¨¶½¤Î¥¦¥§¡¼¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¿´¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢3¿Í¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏKIM JI WOONG¡¢ZHANG HAO¡¢KIM GYU VIN¡£¸åÊýÈâ¤«¤éµÒÀÊ¤òÄÌ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖOut of Love¡×¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£Â³¤¯RICKY¡¢PARK GUN WOOK¡¢HAN YU JIN¤Ï¥À¥ó¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖStep Back¡×¤òÈäÏª¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅÔ²ñÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËSUNG HAN BIN¡¢SEOK MATTHEW¡¢KIM TAE RAE¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖCruel¡×¤òÇ®¾§¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¯VCR¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤Î¶õ´Ö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¡Ö¤³¤Î°Ç¤«¤éËÍ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶Á¤¯¤È¡¢ÀÄ¤¤¸÷¤¬Èà¤é¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¸÷¤¬ÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ø¡¢¶¦¤Ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿Á°¤Ë¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Çò¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀÄ¤¯Ð¼¤á¤¯²ñ¾ì¤ËÉñ¤¤Ìá¤ë¡£¸÷¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤äÝ£¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡Âè¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯±é½Ð¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìÊÔ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥ó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤Ò¤ë¤¬¤¨¤ë°áÁõ¤¬Èþ¤·¤¤±ðÎï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡¢°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¡ÖDoctor! Doctor!¡×¡ÖLovesick Game¡×¡ÖDevil Game¡×¤Î3¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Îø¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¶¸¤¤¡¢ÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÊZHANG HAO¡Ë¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥í¡¼¥º¤¬ºé¤Íð¤ì¤ë±ÇÁü¤òÇØ·Ê¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖMELTING POINT¡×¡£Â³¤¯¡ÖIn Bloom¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¤Ç¤Ï±ß·Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å¾º¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î²ÖÈª¤ò¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØBOYS PLANET¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖNot Alone¡×¡£ZHANG HAO¤ÈSUNG HAN BIN¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢À¼¤ò½Å¤Í¤ë¾ìÌÌ¤ÏÅö»þ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ê¤Î¸åÈ¾¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²°º¬¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âº£¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·¯¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÌë¶õ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¾È¤é¤¹Starlight ¸ß¤¤¤òµ±¤«¤»¤ë·¯¤ÈËÍ¡×¤È¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖFirework¡×¤È¡ÖICONIK¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¡£¡ÖFirework¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¡Öº£¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤firework¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢¡ÖICONIK¡×¤Ç¤Ï¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤òÄ¶¤¨¤Æ¡×¡Ö½ÅÎÏ¤µ¤¨¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤à°Õ»×¤òÀë¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ZEROBASEONE ¤ÈZEROSE¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ëVCR¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¯´¶Æ°Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÎÞ¤ò¤¹¤¹¤ë²»¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖBLUE¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¡ÖNOW OR NEVER¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤æ¤é¤æ¤é -±¿Ì¿¤Î²Ö-¡×¤òÈäÏª¡£½ª±é¤¬¶á¤Å¤¯Èá¤·¤µ¤ò¿¶¤ê¤Ï¤é¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£ZEROSE¤â¤½¤ì¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤È¥³¡¼¥ë¤Ç¸Æ±þ¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÂÎ´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤Ò¤È¸À¤Ò¤È¸À¡¢ÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤ÏKIM GYU VIN¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÞ¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¡¢½éÆü¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ZEROSE¤Ø¤Î»×¤¤¤òGReeeeN¤Î¡Ö¥¥»¥¡×¤Î¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Î¤»¤Æ²Î¾§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤Î·Ê¿§¤¬»×¤¤½Ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ZEROSE¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤ò±Ê±ó¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡KIM JI WOONG¤Ï¡¢¡Ö¸ø±éÃæZEROSE¤ÎÀ¼±ç¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤é¡£¤ß¤ó¤ÊÌóÂ«¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈZEROSE¤È»ØÀÚ¤ê¤ò¤·¤¿¡£
¡¡SEOK MATTHEW¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¶¯¤¤´¿À¼¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢´üÂÔ¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î´ãº¹¤·¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë³§¤µ¤ó¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÃúÇ«¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇÇ¯¾¯¤ÎHAN YU JIN¤Ï¡ÖZEROBASEONE¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¡¢ZEROSE¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Îµ±¤«¤·¤¤Î¹¤ò¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È°¦¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ZHANG HAO¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¤È¡¢¡ÖÎý½¬À¸¤Î»þ¤Ï¥À¥ó¥¹¤È²Î¤¬¹¥¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏZEROBASEONE¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÇºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡¢¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤âº£¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ÎºÇ¹â¤Î´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡©Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡SUNG HAN BIN¤Ï¡¢2Ç¯´ÖÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN¡Ù¤Î¥°¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âZEROSE¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢ZEROSE¤Î¿´¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹¬±¿¤È¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡KIM TAE RAE¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âZEROSE¤ÎÀÄ¤¤¥Ð¥é¤Î¤¿¤á¤ËÂÀÍÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ÎÞ¤ò¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡ÖZEROSE¤¬Î®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÎÞ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÎÞ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤ÊÎÞ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡RICKY¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤«¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤¿¤Á¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é³§¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤«ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎPARK GUN WOOK¤ÏÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖZEROSE¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·°ã¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤³¤³¤Ë¤¤¤ëZEROSE¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÀÄ¤¤¥Ð¥é¤òºé¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òËÍ¤ÎÎÞ¤ÇËä¤á¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ëPARK GUN WOOK¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤ï¤»¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡¢ZEROSE¡ª¡×¤È»Ø¥Ï¡¼¥È¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡Á´°÷¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆüºÇ¸å¤ÎVCR¤¬Î®¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ø¡£ ¡Ö»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÌóÂ«¤·¤Æ¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØRE-FLOW¡Ù¼ýÏ¿¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖRunning to Future¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÀÅô¤µ¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥¤¥È¤¬²ñ¾ì¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£»×¤¤¤ò²Î¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÎÞ¤ò´®¤¨¤¤ì¤ººÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Á´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥¨¥¢¥Ï¥°¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ì¾»Ä¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡SUNG HAN BIN¤Ï¡Ö3¡¢5¡¢7³¬¤â¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¾å³¬ÀÊ¤Ø¤âÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£µÒÀÊ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥¤¥È¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ZEROSE¤Î»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à²ñ¾ì¤Ë¡¢ÀÄ¤¤²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤êÃí¤°¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÉñÂæ¤òµî¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢9¿Í¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¿¼¤¯°ìÎé¤ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡È²È¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖZ1B¡Ê¥¸¥×¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÀÄ¤¤¥í¡¼¥º¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿²È²°¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¶õ¤ò¶Ä¤°¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡£¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¡¢¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯Ëë¤Î·ä´Ö¤«¤éZEROSE¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ìÆâ¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢À±¹ß¤ëÃÏ¤ËÎ©¤Ä¡ÖÀÄ¤¤¥í¡¼¥º¤Î²È¡×¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅô¤ê¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¡£ZEROBASEONE¤È¤¤¤¦¡È²È¡É¡£9¿Í¤ÈZEROSE¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤³¤½¤¬HOME¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡¢Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£ÊÄËë¸å¡¢¾ìÆâ¤Ë¤ÏZEROSE¤Ë¤è¤ëÂç¤¤Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¸ø±é½ªÎ»¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
