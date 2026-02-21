¡ÚRIZIN¡Û½÷»Ò¹âÀ¸¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼NOEL¡Ö»î¹ç¤â´èÄ¥¤ë¤±¤ÉÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤ë¡×À©Éþ»Ñ¤Ç¸ø³«Îý½¬
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖRIZIN.52¡×¡Ê3·î7Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¹âÀ¸¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎNOEL¤ÏÀ©Éþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢1Ê¬30ÉÃ¤Î¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤òÈäÏª¡£¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ê¤É¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢ËÜÊª¤ÎÀ©Éþ¤Ç»²²Ã¤·¤¿NOEL¤Ï¡Ö¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¤¡¦¥Ü¥ß¤¬Áê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Îý½¬¤ÇÂÇ·â¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÂÇ·â¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿²µ»¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£³ØÀ¸¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï»î¸³´ü´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É»î¹ç¤ÎÆü¤¬¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤ÈÈï¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¸À¤¤Ìõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢7·î¤â11·î¤â¥Æ¥¹¥È¤ËÈï¤Ã¤Æ¤ÆÊä½¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Êµé¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÌÌÇò¤¤»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£