VOKSY DAYS¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖLight It Up¡×´Þ¤à1st EP¥ê¥êー¥¹¡¡¼«¿È½é¤ÎÅìºå¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â
¡¡VOKSY DAYS¤¬¡¢1st EP¤ò6·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢8·î¤ËÅìºå¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡õM!LK¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¥·¥ó¥°¥ë¤Ë½¸¤Þ¤ëÃíÌÜ¡¡¸òÎ®¿¼¤¤Î¾¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡È°¦¾ð¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë2¶Ê¤Ë¡Ë
¡¡ËÜEP¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖLight It Up¡×¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÆü2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDebut Showcase 'Light It Up'¡Ù¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¶¦ÌÄ¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìºå¥Ä¥¢ー¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤è¤êFCÀè¹ÔÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖLight It Up¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¡£¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤è¤ê¡ÖÀã¤ÎÀº¤ÎÍÙ¤ê¡ÊWaltz of the Snowflakes¡Ë¡×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·À©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Àã¤¬Éñ¤¤»¶¤ëÃæ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¥á¥ó¥Ðー¤é¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë