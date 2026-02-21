ÆüËÜ¤Ë¤è¤ëÎÎÍÁ°¸åÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¼ý½¸¡¡ÂæÏÑ¿Í¸¦µæ²È¡¢Îò»Ë¤Î¶õÇòËä¤á¤ëºî¶ÈÂ³¤±¤ë
¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ¶µ°éÂç³Ø¤ÎÍÌÌÒÅ¯¡¦Èó¾ï¶Ð¶µ¼ø¤¬¡¢ÆüÀ¶ÀïÁè¸å¤ËÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¤òÎÎÍ¤·¤¿1895Ç¯Á°¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë½¸¤á¤¿¼Ì¿¿¤ÎËç¿ô¤Ï200¤òÄ¶¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂæÏÑ»Ë¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ëºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»£±Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½ÑÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÀ¯¼£³Ø¤ä¼Ò²ñ³Ø¡¢Èþ½Ñ¶µ°é¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤ÀÍÌ¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¿Þ½ñ´Û¤ä¸ÅÊª¾¦¡¢Ê¸²½ºâ¡¦Îò»ËÅª°äÊª¤Î¼ý½¸²È¤òË¬¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¼ý½¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1945Ç¯¤ÎÂæÏÑ¸÷Éü¡ÊÆüËÜÅý¼£¤Î½ª·ë¡ËÁ°¸å¤Î¼Ì¿¿¤ÏÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Î³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¶õÇò¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÍÌ¤µ¤ó¤¬¼ý½¸¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î±¿Ì¿¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿²ñÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÆüËÜ·³¤¬ËÌÉô¤«¤éÆî¿Ê¤·¤ÆÂæÏÑ¤òÀêÎÎ¤·¤¿²áÄø¡¢¹³ÆüÀªÎÏ¤¬¼ùÎ©¤·¤¿ÂæÏÑÌ±¼ç¹ñÊø²õ¸å¤ÎÀï¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Àï¾¡¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àï²Ð¤ÎÃæ¤Ç·üÌ¿¤ËÊë¤é¤·¤¿½îÌ±¤Î»Ñ¤â¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎò»Ë¤Îµ²±¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÇö¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£ÍÌ¤µ¤ó¤ÏÇò¹õ¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸åÀ¤¤ËÂæÏÑ»Ë¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÍÌ¤µ¤ó¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÂæÏÑ¿ÍÆüËÜÊ¼¤È¤Ê¤ê¡¢Àï¸å¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÇÍÞÎ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿Íê¶½ßì¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤Ã¤¿2022Ç¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤Ë¤«µ¢¤é¤ó¡×¡ÊÍ°ìÅ·²æ²ñ²ó²È¡Ë¤ÏºòÇ¯¡¢Åìµþ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤òË¬¤ì¡¢Íê¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£ÍÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÎò»Ë¤Î¾Ú¸À¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÂÁ©¤À¤È¤·¡¢Àï¸å¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë»î¤ß¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²«°°¾º¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
