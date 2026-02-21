¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¾Ò²ð¡ÃÂè18²ó¡§¥¤¥é¥ó¡Û½é¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Í¥Ã¥¯¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î³«ºÅ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¡¢£´Âç²ñÏ¢Â³£·ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¤¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤Ï½é¤á¤Æ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î·òÆ®¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿Âç²ñ¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½éÀï¤Ç¥â¥í¥Ã¥³¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÁê¼ê¤ËÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Æ£°¡Ý£±¤ÎÇÔÀï¡£Âè£³Àï¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£¾¡ÅÀ£´¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×£³°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔÂà¤·¤¿¡£¤â¤·º£Âç²ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£³°Ì¤Î¾å°Ì¤Ç¥é¥¦¥ó¥É32¤Ë¿Ê¤á¤ëÀ®ÀÓ¤À¡£
¡¡Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï½éÀï¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë£²¡Ý£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¤ë¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ë£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£ÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔÀï¤·¤ÆÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏGÁÈ¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁê¼ê´Ø·¸¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤ËÆÍÇË¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢UAE¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥²¡¼¥à±¿¤Ó¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ê¡¢£²»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆËÜÂç²ñ¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ß¥ë¡¦¥¬¥ì¥Î¥¤¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢²áµî£²Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¿¥ì¥ß¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡Ë¤ä¥µ¥ë¥À¥ë¡¦¥¢¥º¥à¥ó¡Ê¥·¥ã¥Ð¥Ö¡¦¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡Ë¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¼´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢24ºÐ¤ÎÂç·¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥´¥ë¥Ð¥Ë¡Ê¥¢¥ë¡¦¥ï¥Õ¥À¡Ë¤äÆÍÇËÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥ß¥í¥Û¥»¥¤¥ó¡¦¥Û¥»¥¤¥ó¥¶¥Ç¡¼¡Ê¥È¥é¡¼¥¯¥È¥¥¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀïÎÏ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´ÂÎÅª¤ËÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¡¢À¤Âå¸òÂå¤¬¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸®ÊÂ¤ß30ºÐÁ°¸å¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤¬·ã¤·¤¤²Æ¾ì¤ÎÂç²ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ÎÃæ¤Ç¡¢´õË¾¤ÎÀ±¤Ï22ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ï¥Þ¥À¥ß¥ó¡¦¥Ï¥º¥Ð¥Ó¡Ê¥»¥Ñ¥Ï¥ó¡Ë¤È±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥ä¡¦¥æ¡¼¥»¥Õ¥£¡Ê¥»¥Ñ¥Ï¥ó¡Ë¤À¡£Èà¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤è¤ê½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÌ¤Íè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë22ºÐ¤ÎMF¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¸¥ã¥ô¥¡¥É¡¦¥Û¥»¥¤¥ó¥Í¥¸¥ã¥É¡Ê¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥Þ¥Ï¥Á¥«¥é¡Ë¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥°¥Ã¤ÈÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ð³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡´ðËÜÉÛ¿Ø¤Ï£´¡Ý£±¡Ý£³¡Ý£²¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë£´¡Ý£±¡Ý£´¡Ý£±¤â»È¤¨¤ë¡£¥µ¥¤¡¼¥É¡¦¥¨¥¶¥È¥é¥Ò¡Ê¥·¥ã¥Ð¥Ö¡¦¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡Ë¤¬»Ù¤¨¤ëÃæÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÁê¼ê¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤â¼éÈ÷Åª¤Ë¤â¥·¥Õ¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡£²¥È¥Ã¥×¤Ï¥¿¥ì¥ß¤È¥¢¥º¥à¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥¢¥ê¡¦¥¢¥ê¥×¡¼¥ë¡Ê¥Ú¥ë¥»¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£¥Û¥»¥¤¥ó¥¶¥Ç¡¼¤ä¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥â¥Ø¥Ó¡Ê¥í¥¹¥È¥Õ¡Ë¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤éÉý¹¤¯¹¶·â¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¬¡¢À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ß¥é¥É¡¦¥â¥Ï¥Þ¥Ç¥£¡Ê¥Ú¥ë¥»¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤ä±¦¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Þ¥¨¥¤¥ê¥Õ¥¡¥ë¡Ê¥È¥é¡¼¥¯¥È¥¥¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ä¤½¤Î¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤À¤È¡¢·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¼éÈ÷¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â³Ê¾å¤È¤Ê¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¤¿Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤«¤é¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò½Ä¤ËÁö¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤À¤í¤¦¤È¥¨¥¸¥×¥È¤À¤í¤¦¤È¡¢Í¦´º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÆÃÄê¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¥¤¥é¥ó¤¬Á±Àï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ï¥¬¥ì¥Î¥¤¡¼´ÆÆÄ¤âÆ§½±¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥¯¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î³«ºÅ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î£³»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀ¯¼£¤ÏÊÌ¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ï¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ß¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ò²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤¿¤á¥¤¥é¥ó¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÉðÎÏÊ¶Áè¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿º£Âç²ñ¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤â¡¢°ì»þ¥¤¥é¥ó¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤òÉ½ÌÀ¡£·ë¶É¥¬¥ì¥Î¥¤¡¼´ÆÆÄ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÎÀ§Èó¤ò¤³¤³¤Ç¸ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ä´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ìµ»ö¤ËÆþ¹ñ¤·¡¢³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Ê¸¡ü²Ï¼£ÎÉ¹¬
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î·òÆ®¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿Âç²ñ¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½éÀï¤Ç¥â¥í¥Ã¥³¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÁê¼ê¤ËÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Æ£°¡Ý£±¤ÎÇÔÀï¡£Âè£³Àï¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£¾¡ÅÀ£´¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×£³°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔÂà¤·¤¿¡£¤â¤·º£Âç²ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£³°Ì¤Î¾å°Ì¤Ç¥é¥¦¥ó¥É32¤Ë¿Ê¤á¤ëÀ®ÀÓ¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏGÁÈ¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁê¼ê´Ø·¸¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤ËÆÍÇË¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢UAE¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥²¡¼¥à±¿¤Ó¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ê¡¢£²»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆËÜÂç²ñ¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ß¥ë¡¦¥¬¥ì¥Î¥¤¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢²áµî£²Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¿¥ì¥ß¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡Ë¤ä¥µ¥ë¥À¥ë¡¦¥¢¥º¥à¥ó¡Ê¥·¥ã¥Ð¥Ö¡¦¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡Ë¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¼´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢24ºÐ¤ÎÂç·¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥´¥ë¥Ð¥Ë¡Ê¥¢¥ë¡¦¥ï¥Õ¥À¡Ë¤äÆÍÇËÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥ß¥í¥Û¥»¥¤¥ó¡¦¥Û¥»¥¤¥ó¥¶¥Ç¡¼¡Ê¥È¥é¡¼¥¯¥È¥¥¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀïÎÏ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´ÂÎÅª¤ËÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¡¢À¤Âå¸òÂå¤¬¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸®ÊÂ¤ß30ºÐÁ°¸å¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤¬·ã¤·¤¤²Æ¾ì¤ÎÂç²ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ÎÃæ¤Ç¡¢´õË¾¤ÎÀ±¤Ï22ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ï¥Þ¥À¥ß¥ó¡¦¥Ï¥º¥Ð¥Ó¡Ê¥»¥Ñ¥Ï¥ó¡Ë¤È±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥ä¡¦¥æ¡¼¥»¥Õ¥£¡Ê¥»¥Ñ¥Ï¥ó¡Ë¤À¡£Èà¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤è¤ê½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÌ¤Íè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë22ºÐ¤ÎMF¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¸¥ã¥ô¥¡¥É¡¦¥Û¥»¥¤¥ó¥Í¥¸¥ã¥É¡Ê¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥Þ¥Ï¥Á¥«¥é¡Ë¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥°¥Ã¤ÈÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ð³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡´ðËÜÉÛ¿Ø¤Ï£´¡Ý£±¡Ý£³¡Ý£²¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë£´¡Ý£±¡Ý£´¡Ý£±¤â»È¤¨¤ë¡£¥µ¥¤¡¼¥É¡¦¥¨¥¶¥È¥é¥Ò¡Ê¥·¥ã¥Ð¥Ö¡¦¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡Ë¤¬»Ù¤¨¤ëÃæÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÁê¼ê¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤â¼éÈ÷Åª¤Ë¤â¥·¥Õ¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡£²¥È¥Ã¥×¤Ï¥¿¥ì¥ß¤È¥¢¥º¥à¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥¢¥ê¡¦¥¢¥ê¥×¡¼¥ë¡Ê¥Ú¥ë¥»¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£¥Û¥»¥¤¥ó¥¶¥Ç¡¼¤ä¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥â¥Ø¥Ó¡Ê¥í¥¹¥È¥Õ¡Ë¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤éÉý¹¤¯¹¶·â¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¬¡¢À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ß¥é¥É¡¦¥â¥Ï¥Þ¥Ç¥£¡Ê¥Ú¥ë¥»¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤ä±¦¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Þ¥¨¥¤¥ê¥Õ¥¡¥ë¡Ê¥È¥é¡¼¥¯¥È¥¥¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ä¤½¤Î¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤À¤È¡¢·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¼éÈ÷¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â³Ê¾å¤È¤Ê¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¤¿Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤«¤é¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò½Ä¤ËÁö¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤À¤í¤¦¤È¥¨¥¸¥×¥È¤À¤í¤¦¤È¡¢Í¦´º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÆÃÄê¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¥¤¥é¥ó¤¬Á±Àï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ï¥¬¥ì¥Î¥¤¡¼´ÆÆÄ¤âÆ§½±¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥¯¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î³«ºÅ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î£³»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀ¯¼£¤ÏÊÌ¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ï¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ß¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ò²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤¿¤á¥¤¥é¥ó¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÉðÎÏÊ¶Áè¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿º£Âç²ñ¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤â¡¢°ì»þ¥¤¥é¥ó¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤òÉ½ÌÀ¡£·ë¶É¥¬¥ì¥Î¥¤¡¼´ÆÆÄ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÎÀ§Èó¤ò¤³¤³¤Ç¸ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ä´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ìµ»ö¤ËÆþ¹ñ¤·¡¢³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Ê¸¡ü²Ï¼£ÎÉ¹¬
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª