¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡ÛÀ¾²¬Áó»Ö¡¡È´·²¤Î¥ì¡¼¥¹Â¤Ç½éÍ¥½Ð½éV¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¡×¤Ï21Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢22Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½àÍ¥¾¡Àï10R2Ãå¤Î¿¹À¶Í§æÆ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¼¸Ë»ÙÉô¤Î»³²¼Âçµ±¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÊÖ´Ô·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿12R¤Ç2Ãå¤ÎÃ«¸ý¾ç¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¥ì¡¼¥¹¤ò"·Ã¤Þ¤ì"¤ÇÀ©¤·¤¿À¾²¬Áó»Ö¡Ê21¡á¹áÀî¡Ë¤Î3¿Í¡£Ãæ¤Ç¤â1Ãå¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿À¾²¬¤Ï¡È½éÍ¥½Ð½éÍ¥¾¡¡É¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤°¤é¤¤È´·²¤Î¥ì¡¼¥¹Â¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¡Ö½ÐÂ·Ï¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡Àï¤Ç¤âÂÉé¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¡¢2ÏÈ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î½ÐÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤ç¤¦¡Ê5ÆüÌÜ¡Ë¥Ô¥Ã¥È¤Î¤´¤ß½¦¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡G1¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡Ê23Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë·»¤ÎÀ¾²¬¸²¿´¤â½àÍ¥¾¡Àï11R¤Î2¹æÄú¤Ç¾è¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2¹æÄú¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÀè¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¡¢·»¤Ø¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡£