¡ÚRIZIN¡ÛÈþ¿Í³ÊÆ®²È¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡ÖKO¤«TKO¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¡×Àë¸À¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþÉâ¾å¤Ø°ìÀïÉ¬¾¡
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖRIZIN.52¡×¡Ê3·î7Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅçº»½ïÎ¤¡Ê31¡á¥ê¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¸¥à¿·½ÉMe¡¤We¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÈþ¿Í³ÊÆ®²È¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï¸ø³«Îý½¬¤Ç¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤òÈäÏª¡£¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ê¤ÉÂÇ·â¤òÃæ¿´¤ËÅª³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤¬µÞ¤¤ç·çÀÊ¤·¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¡¢¸ø³«Îý½¬¤ÇÁê¼êÍè¤Æ¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Á°²ó¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤ÇÈ½Äê¾¡Íø¤Ë¤â¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤»î¹ç¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÉü³è¤Ï¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²£ÅÄ¡Ê°ìÂ§¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÀï¤È¤«¤ä¤ì¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¾å½ÐÍè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤ä¤È³ä¤È¤¹¤°¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£KO¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤ÜºîÀïÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤â¡ÖÎý½¬¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤âºîÀïÄÌ¤ê¤ËÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂçÅç¤ÏÁ°²ó¡¢ÀäÂÐ½÷²¦¤Î°Ëß·À±²Ö¤ËÄ©Àï¤·ÇÔ¤ì¤¿¡£¥±¥¤¥È¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê¥Ù¥ë¥È¤ò°Õ¼±¡Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶¯¤¤ÂçÅçÁª¼ê¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÃå¤Ë¤Ï¡ÖKO¤«TKO¤«¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´°Á´·èÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÁ°²ó¤ÏÈ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·èÃå¤ò¼«Ê¬¤¬KO¤«TKO¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£