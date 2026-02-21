¡ÚÂ®Êó¡ÛDef Tech¥á¥ó¥Ð¡¼Micro¤³¤ÈÀ¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¤òÊÝ¼á¡¡¡ÖÂçÊÑ¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¡¡20Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ
¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDef Tech¡×¤ÎMicro¤³¤ÈÀ¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¤¬Àè¤Û¤ÉÊÝ¼á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆÂçÊÑ¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
21Æü¸á¸å8»þ¡¢ÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤«¤éÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDef Tech¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Micro¤³¤ÈÀ¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¤Ç¤¹¡£
À¾µÜÈï¹ð¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆÂçÊÑ¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢À¾µÜÈï¹ð¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢·Ù»¡½ð¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾µÜÈï¹ð¤Ïº£·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢20Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÂçÁ¥,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ä¹Ìî,
Áòº×