ÀïÎÏ³°¤Î¸µµð¿Í½õ¤Ã¿Í¤¬¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×¡¡¸«¤»¤¿¸ÅÁã°¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡Ä¡ÈÊÌ¤ì¡É¤Ï¡Öº£¤Ç¤â»ÄÇ°¡×
¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Î¥Õ¥ë¥×¤Ïºòµ¨µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡µð¿Í¤Î¸µ½õ¤Ã¿Í¤ÎºÆÍèÆü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Ç¡¢¸µµð¿Í¤Î¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ë¥×¤Ï2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÅö»þ¥í¥Ã¥Æ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢2024Ç¯9·î¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·²ø²æ¤â¤¢¤ê1·³½Ð¾ì¤Ï2»î¹ç¤Î¤ß¡£Æ±Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡20Æü¤ËµÜºê¶õ¹Á¤ËºÆÍèÆü¤·¤¿¥Õ¥ë¥×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î»Ò¤É¤â¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¡£¤½¤ÎËµ¤é¤Ë¤ÏÀµÌÌ¤ËÂç¤¤¯¡ÖGIANTS¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¡¼¥ÈÉÕ¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂàÃÄ¸å¤â¸ÅÁã¤ÎÈ÷ÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦ÍÍ»Ò¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ð¥Ã¥°°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ë¤Î°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Öµð¿Í»þÂå¤Î°¦ÍÑÉÊ»ý»²¤ÇÍèÆü¤ÏËÜÅöÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¡Ö³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Ç¤â»ÄÇ°¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤ÏWBC¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥×¡¼¥ëC¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë