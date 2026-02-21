¡ÖÃ¦¤®Íú¤¤¬Â¿¤¤Æü¡×¤Ë¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤¬»÷¹ç¤¦♡¡Ö¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥·¥åー¥º¡×
·¤¤òÃ¦¤®Íú¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Æü¡£¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤«¤«¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥åー¥º¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢¤«¤«¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥·¥åー¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥ê¥Ü¥ó»È¤¤¤¬Âç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤ä¡¢ºÇ½Ü¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥ß¥åー¥ë¥íー¥Õ¥¡ー¤Ê¤É¡¢³Ú¤ËÍú¤±¤½¤¦¤Ç¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤ë¥·¥åー¥º¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÁêËÀ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡Ä¡ª
¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¦´Å¤µ¤¬´ò¤·¤¤¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¥ì¥¶ー¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÂ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¾åÉÊ¤Ë²Ú¤ä¤°Ã¸¿§¥«¥éー¤È¡¢¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ê¥Ü¥ó¤¬¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ËÂç¿Í²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¹â¤µ4.5cm¤Î¥Òー¥ë¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£