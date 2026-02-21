¤ªÄ³É×¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡ª¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥¦¥§¥¢»Ñ¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥É¥é¥Þ¤òÃÎ¤ë¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¡¦²£»³¤á¤°¤ß¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ season24¡×¤Î¥¢¥Ê¥¶ー¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÄ³É×¿Í¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¾×·â¡¡¥Ò¥¶¤¬¤Î¤¾¤¯¾æ¡ª¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥¦¥§¥¢»Ñ
¡¡¡ÖÂè16ÏÃ¡ØÄ®°ìÈÖ¤Î·ù¤ï¤ì¼Ô¡Ù¡¡¥¢¥Ê¥¶ー¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡¡Âô»³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿²£»³¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡ÖÄ®°ìÈÖ¤Î·ù¤ï¤ì¼Ô¡×¤È±½¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¥áー¥«ーº´Æ£½ß»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°Æü20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥¢¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¡¾å¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤Ä¤¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ïµ¤ÉÊ¤ËËþ¤Á¤¿Îá¾î¤Î¤è¤¦¡£¥¹¥«ー¥È¤«¤é¤Ï¥Ò¥¶¤¬¤Î¤¾¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»³Àî¤µ¤óÌò¡¡ÎÓÅÄ¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤È¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÎÓÅÄ¹ÒÊ¿¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¡¡¤Á¤ç～¤«¤ï¤¤¤¤～¡×¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡ª¤Ç¤â¹¥¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¥¦¥§¥¢»Ñ¡¡²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿·Á¯¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÌò¤Ë½ä¤ê°©¤¨¤Æ¡¡¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖTELASA¡¡TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¡¢»ëÄ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿²£»³¡£¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ìò¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¼Ì¿¿¡¢¥É¥é¥Þ¤òÃÎ¤ë¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¡×¡ÖñÙ¤µ¤ìÀÅ¤«¤Ë"¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯"±éµ» ¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë