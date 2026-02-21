ÁÍÀèÇÚ¤¬¾×·â¹ðÇò ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤¢¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡2008Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÁÍÀèÇÚ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁÍÀèÇÚ 2008Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î»Ñ
¡¡ÁÍÀèÇÚ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÏ»ËÜÌÚ¡ÁGIROPPON¡Á¡Ù¤Î¡Ö¤Ý¤Ã¤Ý ¤Ý¤Ã¤Ý¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¡£Ãå¤¦¤¿¤Ç200Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
¡¡2·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤½¤Î³Ú¶Ê¤Î²Î¾§°õÀÇ¤Î¸¢Íø¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤½¤Î»ñ»º¤òÇä¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¡¢ÁÍÀèÇÚËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÁÍÀèÇÚ¤Ï¡Ö·î¤Ë1²ó¤¢¤Æ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÉÑÈË¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ï¤¢¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤¢¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î½é´üÀßÄê¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë»ñ»º¤òÁ´ÉôÇäµÑ¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆÀß·×¤ËÄ©¤à¿Í¡¹¤òÄÉ¤¦¡¢¿ÍÀ¸ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤ò¡¢·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¸å½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Î2¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£