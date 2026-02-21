¡ÚÂ®Êó¡Û¹Ã²ì»Ô¤Î½»Âð¤Ç»àË´¤·¤¿60ºÐÃËÀ¡¡»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÈ½ÌÀ¡¡¼¢²ì¸©·Ù¤Ï»ö·ïÀ¤Ê¤·¤ÈÈ½ÃÇ
£²·î£²£°ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¤Î½»Âð¤ÇÃËÀ¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£¶£°ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¼¢²ì¸©·Ù¹Ã²ì½ð¤Ï¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£°Æü¸áÁ°£³»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢¹Ã²ì»Ô¹Ã²ìÄ®´ä¼¼¤Î½»Âð¤Î¼¼Æâ¤Ç¡¢·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ò²ÈÂ²¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ã²ì»Ô¹Ã²ìÄ®´ä¼¼¤Ë½»¤à£¶£°ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð·ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£