¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡ÛÁ°Æü¥ª¥Ã¥º¤Ï£²¶¯¥à¡¼¥É¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ç£²¡¦£¹ÇÜ¡¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬£³¡¦£´ÇÜ
¢¡Âè£´£³²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£²£²Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡Á°Æü¥ª¥Ã¥º¤¬£²·î£²£±Æü¡¢£Ê£Ò£Á¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ï²áµî£±£°Ç¯¤Ç£´¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤È¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¿Íµ¤¤Ï£²¶¯¥à¡¼¥É¤ÎÍÍÁê¤À¡£
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÏÁ°Áö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Ç£Ç£±¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¡ã£¹¡ä¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤Ç£²¡¦£¹ÇÜ¡££²ÈÖ¿Íµ¤¤ÏÁ°Ç¯²¦¼Ô¤Î¡Ò£±£²¡Ó¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤¬£³¡¦£´ÇÜ¤ÇÂ³¤¯¡££³ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£²Ãå¤Î¡Ò£±£´¡Ó¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´£·ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ±¹¼Ë¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬£¶¡¦£²ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££´ÈÖ¿Íµ¤¤Ïº´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤ÎºÇ¸å¤Î£Ç£±Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡Ò£¶¡Ó¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦º´¡¹ÌÚ¾½»°±¹¼Ë¡¢Éã¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡Ë¤¬£¸¡¦£±ÇÜ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬Ã±¾¡£±£°ÇÜ¤òÀÚ¤ë¥ª¥Ã¥º¤À¡£
¡¡ÇÏÏ¢¤Ï£±¥±¥¿Âæ¤¬£³ÄÌ¤ê¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ò£¹¡Ó¡Ò£±£²¡Ó¤¬£µ¡¦£µÇÜ¡¢¡Ò£¹¡Ó¡Ò£±£´¡Ó¤¬£·¡¦£¹ÇÜ¡¢¡Ò£±£²¡Ó¡Ò£±£´¡Ó¤¬£¹¡¦£³ÇÜ¤ÈÂ³¤¯¡£Ã±¾¡¿Íµ¤¾å°Ì£³Æ¬¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³Ï¢Ã±¤Ï£±£°£°ÇÜ°Ê²¼¤òÀÚ¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬£±£·ÄÌ¤ê¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ò£¹¡Ó¡Ò£±£²¡Ó¡Ò£±£´¡Ó¤Ç£²£¸¡¦£¹ÇÜ¡£¡Ò£±£²¡Ó¡Ò£¹¡Ó¡Ò£±£´¡Ó¤¬£³£µ¡¦£¹ÇÜ¤Ç£²ÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³Ï¢Ã±¤â¤ä¤Ï¤ê¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤«¤é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£