¡Ö·¯¤òÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎÌ´¹½ÁÛ¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×¡Ä£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Â£Å£Á£Ö£Å£Ò¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤¬´¶·ã
¡¡£´¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Â£Å£Á£Ö£Å£Ò¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ê¤Éºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä£·»æ¤Ç¹½À®¡Ë¤¬Áª¤Ö¡ÖÂè£¶£¸²ó¡Ê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌë¤ÎÄë²¦¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡ÊÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½ÂÃ«¤Ï£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡£¡Ø¿á¤±¤ÐÈô¤Ö¤è¤ÊÃË¤À¤¬¡Ù¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ç£´£¸Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¡Ø°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·¯¤òÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¡¢·¯¤ÏÆÒ¼¡Ïº¤Î»ÒÊ¬¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¡¥¡¥¡¥¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹½ÁÛ¤Ï¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£Ì´¤Î¡È²¾ÁÛ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¤«À¨¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡¼¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÍÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡¡£¹£´ºÐ¡Ä¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½éÂÐÌÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¡×¡Ö¤ª¼Ì¿¿¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡ÖÆÒ¤µ¤ó¤Î»ÒÊ¬¡¥¡¥¡¥¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡×¡ÖÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ¤³¦¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõ¡¡µã¤±¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤è¤Í¡×¡ÖÆÒ¼¡Ïº¤Î»ÒÊ¬Ìò¤ò´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£