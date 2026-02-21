»³ÅÄ´²¿Í¤¬¾ÅÆî¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¯¡ª¡¡¡Ö¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¡×¡È¼«²è¼«»¿¡É¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é°ÜÀÒ¸å½éÃÆ¡Ö¿·¤·¤¤·Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ò·Þ¤¨¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW»³ÅÄ´²¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂè1Àá¡Êvs¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¿1¡Ý2¡ü¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥ã¥Ö´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¥²¡¼¥à¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¶ÉÌÌ¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÈ¬¸Í¤¬¾å²ó¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤º¶ì¤·¤¤Á°È¾45Ê¬´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè1Àá¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÌÜÅª¤Ï¾¡Íø¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÊ¢¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÉðÅÄ¾Ê¿¤â¡ÖÂç¤¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ²¡¹¤È¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾ÅÆî¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤ÈÉðÅÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¥³¥ó¥Ó¤ò¼´¤Ë½ù¡¹¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤È¡¢70Ê¬¤ËÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¡¢ÎëÌÚÍºÅÍ¤È½Ä¤ËÁÇÂ®¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï»³ÅÄ¤¬ÎäÀÅ¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¾ÅÆî°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¡ÊÄ¹ß·´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¡Ø¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È54Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¸«»ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ö¤È¤Ã¤µ¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸Â¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºòµ¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ê¥´¡¼¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤·Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿»³ÅÄ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ°Àá¡¢¥Ä¥°¡ÊÀÐ°æµ×·Ñ¡Ë¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤â°ì½ÖÆ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤È¤Ã¤µ¤Ë½Ð¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ë·è¤Þ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°Àá2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¸åÇÚ¡¦ÀÐ°æ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Þ¤À±ÇÁü¤Ç¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖÁ°È¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂè1Àá¡Êvs¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¿1¡Ý2¡ü¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥ã¥Ö´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¥²¡¼¥à¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¶ÉÌÌ¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÈ¬¸Í¤¬¾å²ó¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤º¶ì¤·¤¤Á°È¾45Ê¬´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè1Àá¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÌÜÅª¤Ï¾¡Íø¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÊ¢¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÉðÅÄ¾Ê¿¤â¡ÖÂç¤¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ²¡¹¤È¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾ÅÆî¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öºòµ¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ê¥´¡¼¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤·Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿»³ÅÄ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ°Àá¡¢¥Ä¥°¡ÊÀÐ°æµ×·Ñ¡Ë¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤â°ì½ÖÆ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤È¤Ã¤µ¤Ë½Ð¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ë·è¤Þ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°Àá2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¸åÇÚ¡¦ÀÐ°æ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Þ¤À±ÇÁü¤Ç¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û»³ÅÄ´²¿Í¤¬¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¡ª
🔱 clip of the match 🔱— ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì (@bellmare_staff) February 21, 2026
🏆 ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° Âè3Àá
🆚 ¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
⏰ ¸åÈ¾25Ê¬
⚽️ #»³ÅÄ´²¿Í Áª¼ê¤ÎGOAL🔥
📺¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¿¶¤êÊÖ¤ê»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/QAMCsJJzbQ#DAZN #bellmare pic.twitter.com/YnMolY85dr