¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®¡¦À¾ÀîÊâ¤¬£²²ó£°Éõ¡¡¤¢¤¨¤ÆÆÀ°ÕµåÉõ°õ¤â¼ÂÀï£²»î¹ç¤Ç´°Á´Åêµå¤ò·ÑÂ³¡Ö»î¹ç¤òºî¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¡×
¢¡£²¡¢£³·³¹ÈÇòÀï¡¡¹ÈÁÈ£²¡½£±ÇòÁÈ¡áÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë£¶²ó¤Þ¤Ç¡á¡Ê£²£±Æü¡¦¤Ò¤à¤«¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦À¾ÀîÊâÅê¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¹ÈÇòÀï¤ËÇòÁÈ¤ÎÀèÈ¯¤ÇÅÐÈÄ¡££²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¦ÀèÆ¬¤ÎÎëÌÚÂç¤òÃæÈô¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ºû¸¶¤òÆó¥´¥í¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤È½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡££²²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦ÃÝ²¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÁêÂô¤òÍ·¥´¥í¡¢µµÅÄ¤òÆóÈô¤È¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Åê¤²¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÄã¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´¶³Ð¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²ñÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢´ïÍÑ¤ÊÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èº¸ÏÓ¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÌî¾å£³·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÊÑ²½µå¤Îµå¼ï¤òÀ©¸Â¡£¡ÖµîÇ¯¡¢ÂÇ¤Á¼è¤ë³ÎÎ¨¤â°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º¤¤Ã¤¿¤éÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¢¤¨¤ÆÉõ°õ¤·¡¢¥«¡¼¥Ö¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Î°éÀ®¡¦ÃÝ²¼¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡ÖÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤³¤³¤ËÅê¤²¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÃÎ¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£³·³¤Ç£²£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£´¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£´¡££¹·î¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ï£³·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£µÆü¤Î£²¡¢£³·³¹ÈÇòÀï¡Ê¤Ò¤à¤«¡Ë¤Ç¤â£±²ó£°Éõ¡£¤³¤ÎÆü¤È¹ç¤ï¤»·×£³²ó¤ò´°Á´Åêµå¤È¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£´ËµÞ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£