¥Ú¥Ã¥×¡¢¥Þ¥óC¤Î¡È¿´Â¡¡É¥í¥É¥ê¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÀÚË¾¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¸¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤¿¡£21Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥í¥É¥ê¤Ï¡¢2019Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï286»î¹ç½Ð¾ì27¥´¡¼¥ë32¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£4ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ä¡¢2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤ÏÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤ÇºòÇ¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÉé½ý¤Ë¤âÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥í¥É¥ê¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ç·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¥í¥É¥ê¤Î»ÄÎ±¤ò´ê¤¦¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±Áª¼ê¤Î»ÄÎ±¤ò´õË¾¡£¡Ö¥í¥É¥ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥í¥É¥ê¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¸¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥í¥É¥ê¤Î¿Ê²½¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤ÎCL·è¾¡Àï¤Ç»î¹ç¤ò·è¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥í¥É¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÉñÂæ¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬¥í¥É¥ê¤À¡£¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤ä¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ÄÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¿¤³¤È¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Âå¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
