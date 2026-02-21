¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤è¤Í¡×¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ÇÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤Ê¤¤É×¤ËÂ©»Ò¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¡£¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï17¿Í¡Á19¿Í¤Ë1¿Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Ì¡²è¡ØÉ×¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¡ÊºùÌÚ¤¤Ì¡§Ãø¡¢°ËÆ£ÉÂ±¡ Æâ²ÊÉôÄ¹ ÅÏî´ÆàÄÅ»Ò¡§´Æ½¤¡Ë¤Ë¤Ï¡¢38ºÐ¤Ç¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿É×¤ò7Ç¯´Ö»Ù¤¨¤¿ºÊ¤ÎµÏ¿¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØ¤È8ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ç3¿ÍÊë¤é¤·¤ÎºùÌÚ²È¡£¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¡¢É×¤Î¥¢¥¥é¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¹°ú¤¯ÉÔÄ´¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡Ä¡£ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤¹¤ë²ÈÂ²¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÌ¡²è¤ÎÃø¼Ô¡¦ºùÌÚ¤¤Ì¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡½¡½É×¤Î¥¢¥¥é¤µ¤ó¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢»Ù¤¨¤ë¤´²ÈÂ²¤Ë¤â¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºùÌÚ¤¤Ì¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ºùÌÚ¡Ë¡§»Ò¤É¤â¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¡Á¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÉ×¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡¢É×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Ò¤É¤â¤È·ã¤·¤¯Í·¤ó¤ÇÈè¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¤Ï¡¢µ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤¢¤Þ¤êÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡½¡½¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÊÑ²½¤â½Ð¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºùÌÚ¡§É×¤Î¾ì¹ç¤ÏÌô¤ò°û¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é2¡Á3¥«·î¤Ç¡¢¿ÈÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¾É¾õ¤Ï¤Û¤ÜÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢É×¤Ï¸ºÌô¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°ì»þÅª¤Ë¤»¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤â¡¢7Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÁé¤»¤¹¤®¤ë¾É¾õ¤ÏºÇ¶á¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥¥é¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Éã¿Æ¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò´èÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºùÌÚ¡§É×¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¹ß¤Î»°¼ÔÌÌÃÌ¤äÄó½ÐÊª¤ÎÍÑ°Õ¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø¹»¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÂ©»Ò¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿Æ¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤