¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¡¡·ãÀï½ª¤¨¤ÆÊ£»¨¶»Ãæ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î£²£±ÆüÈ¯¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£³¸Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢Á´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï£µ£°£°¡¢£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡££²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÌ¿¤Î£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¸£¶¤Ç£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÞÎØ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤¬Î©¤ÄÅÙ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥À¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤È¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¤â¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¤ò£±£°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Î£´Ç¯´Ö¤Ï¡Ö·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¡Ê£ô£å£á£í¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÄ©Àï¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤«¤±¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£½¼¼Â¤·¤¿£´Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤È»×¤¦¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·Á¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£´Ç¯´Ö¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡£Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£