°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ìÉô²°¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢45ºÐ¤ÎÃË¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÈó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²ÐÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ËÅÄ»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¢ËÌÅçÂîÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤ÏÀè·î¡¢ËÅÄ»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î¾®Àî¹¸»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤ÎÉô²°¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Î°ìÉô¤òÂ»²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾®Àî¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»¦³²¹Ô°Ù¤ò±£¤Ú¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊü²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
